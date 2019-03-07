萊坊財富報告：3080萬僅能買6.6坪香港豪宅，價格全球第2貴！

▲香港山頂豪華公寓。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

香港房地產顧問公司萊坊6日發表以富豪及豪宅為定位的2019年《財富報告》指出，香港豪宅樓價連續7年位列全球第2高，100萬美元（約新台幣3080萬元）僅能購買面積約22平方米（約6.6坪）的面積；而摩納哥的豪宅價格則連續12年高居全球之首，100萬美元只能購買16平方米（約4.8坪）的面積。

統計範圍內的100個國家或城市中，去年超過70%的市場豪宅價格維持不變或上升，期間只有5個市場有雙位數升幅，較去年11個明顯減少，當中以菲律賓馬尼拉按年增幅11%最多。

萊坊執行董事、估價及諮詢部主管林浩文指出，雖然近期樓市出現「小陽春」，但實際上只是數量上升，價格卻未見回升，故仍保持2019年整體樓價下跌的預測。他進一步說，2019年香港樓市主要受港府政策及全球經濟表現影響，並預料超級豪宅最多跌5%，一般豪宅最多跌10%；而山頂、南區的超級豪宅抗跌力較強，預計2019年表現持平。

▲萊坊執行董事、估價及諮詢部主管林浩文（中）。（圖／翻攝萊坊官網）

被問及2018年文輝道豪宅地流標一事，林浩文則強調，主要是特區政府與發展商估價有落差所致。他留意到特區政府已把該地皮重置於新一年度賣地表內，相信特區政府會對其招標底價有所調整。

另外，報告還指出，2018年亞洲成為全球超級富豪人數第3高的地區，其中日本約以18000人稱冠，而大陸及新加坡分別有約10000人及3600人，排名第二及第三位。此外，香港超級富豪人數在2013年至2018年間上升22%至3010人，預計將在未來5年將增長27%至近4000人。