受惠港珠澳大橋　香港昂坪纜車去年日均客量「創10年新高」

▲搭乘昂坪纜車到大嶼山看天壇大佛，只要25 分鐘即可直達昂坪山頂。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

香港知名的昂坪360纜車今（5）日公布數據表示，由於受惠於港珠澳大橋開通，去年纜車日均客量創10年新高，全年訪客人數達183萬人次，按年急漲75.3%。昂坪360還在記者會上宣布，將設每年3月及6月為「港人感恩月」，只要香港居民身份證號碼中有「3、6、0」其中兩個數字，就可以免費乘搭昂坪纜車。

據《中新網》報導，昂坪360今天舉行記者會介紹2018年的營運狀況。該公司署理董事總經理劉偉明透露，由於昂坪360去年沒有大型纜索更換工程，營運日數較前年增加超過130天，故去年的訪客人數急漲75.3%，每天平均訪客人數亦上升近6%至5385人次，創10年新高。

▲香港昂坪360纜車。（圖／CFP）

劉偉明稱，港珠澳大橋去年10月開通後，為昂坪360去年第4季業績帶來幫助，大陸遊客數目明顯增加；他也提到，農曆新年年初一至初七間，平均每日到訪人數按年上升12.1%，大陸旅客大幅增加約30%。

對於今年的營運表現，劉偉明說道，「當前全球經濟前景存在不穩定因素，所以對今年的訪客人數持審慎樂觀態度，預料訪客人數輕微增長。目前，昂坪360並無加價計劃。」

昂坪360在記者會上也宣布好康優惠，將每年3月及6月定為昂坪360「港人感恩月」，每年會在這兩個月份推出不同的港人優惠。今年3月和6月，香港居民若身份證號碼有「3、6、0」其中兩個數字，便可免費乘坐纜車；今年3月纜車保養維修期間，也可免費參加海陸導賞團。

▲香港維多利亞港。（圖／CFP）

昂坪360是一個連接大嶼山東湧及昂坪的纜車系統，全長5.7公里，於2006年9月18日正式通車；該纜車往來大嶼山東涌市中心至昂坪，是亞洲最大型的雙纜索纜車系統。香港電影大追捕曾與昂坪360合作，進行多日之實景拍攝，電影中更將水晶車廂入鏡。

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