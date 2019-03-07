天雨路滑小心行車！　警提5招機車雨天防摔小撇步

▲近日鋒面接近，易有局部陣雨或雷雨，以致造成路面溼滑情形，機車族容易造成摔車的意外交通事故，台南市警二分局提出5點雨天防摔小撇步，提醒注意。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

近日鋒面接近，台南市各區都將轉為易有局部陣雨或雷雨的天氣，以致造成路面溼滑情形，機車族容易因下雨關係，造成摔車的意外交通事故，民眾要如何防範機車摔車意外，台南市警二分局提出5點雨天防摔小撇步，提醒注意。

市警二分局交通組長洪坤林表示，在雨天溼滑路面上騎乘機車，首先必須放慢行駛速度，除了路面溼滑，也會因為下雨造成視線不佳的情況發生，所以放慢速度可避免機車打滑。

其次則是要避免一次將煞車煞到底，這樣容易發生打滑，建議可採用點煞方式，先壓住煞車後再放開，等降速時再壓緊煞車。第三則是要避免騎在標線，或是人孔蓋這類金屬物質上，因標線及人孔蓋可能會因為下雨後更濕滑，而因此打滑摔車。第四要開啟大燈，讓前車知道後面有來車，後方車輛也可以注意到與前車保持安全距離。第五則要注意輪胎胎紋，依規定胎紋深度不能低於 1.6公釐（磨耗至胎面磨耗指示點），若胎紋太淺，會影響抓地力以及與地面的摩擦力，提高打滑的風險。

台南市警二分局表示，隨著降雨期的到來，天雨路滑容易發生機車失控打滑及水漂效應，提醒民眾雨天行車要慢行並隔外小心、注意交通安全。