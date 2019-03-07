側寫／三足鼎立成局 王金平力拚2020「終極之戰」

▲前立法院長王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

文／蔡浩祥

承諾當選總統「只做一任」的前立法院長王金平，今召開參選記者會。面對國民黨主席吳敦義約莫在4、5月決定是否參選，加上積極拉攏「韓流」的前新北市長朱立倫，黨內三足鼎立逐漸浮上檯面。不過，綜合各方因素，2020這一局，恐怕是王金平這位政治沙場老將的「終極之戰」。

常用「世事如棋」形容人生變局的王金平，已不再處於過去進可攻、退可守戰略位置。換言之，無論最後能否在初選勝出，王必須盡可能展現政治實力，以為維持下一階段政治影響力，累積籌碼。

王金平堅持參選到底不是口號，老練的他運籌帷幄下，深知韓國瑜會是黨內初選的「X因子」，先是眼光精準地在去年九合一操盤助韓國瑜奪下高雄，讓韓欠王一份人情，又對外宣稱自己當選「只做一任」，四年後交棒給韓，鞏固、拉攏意味濃厚。

▲國民黨2020初選開跑在即，黨內角力不斷。（圖／記者林敬旻攝）

即便朱立倫無預警南下高雄拜訪韓國瑜，且言談間處處展現朱韓關係之熱絡，但王金平一句「韓國瑜有事先來電」、「我們要見面，隨時可以見面」，輕描淡寫地化解朱的「友情攻勢」。

值得玩味的是，昨在黨中央拜祭土地公後，黨內四顆太陽齊聚談選情影片曝光，正當彼此陷入尷尬、沒話講時，王金平主動分享家鄉蜜棗，熱絡現場氣氛的橋段，或許就是向外界表明「我才是真正有能力來團結國民黨的人」。

▲王金平深知韓國瑜是初選「X因子」，頻出手鞏固、拉攏。（合成圖／記者屠惠剛、賴君欣攝）

面對這場黨內初選，王金平仍維持一貫圓融、聰明，維持著一定程度影響力，且舉手投足間都相當有戲。但，無奈的是，時間似乎已不站在王這邊。

傳統政治人物出身的王金平，無論在選民印象，或是與強勢崛起的網路政治人物相比，早已力不從心。況且，王久未經選舉，地方派系影響力也隨著一次次選舉日漸式微，但王堅持參選到底的決心，不禁讓人好奇。

▲朱立倫日前無預警南下高雄拜訪韓國瑜，爭取支持意味濃厚。（圖／記者吳奕靖攝）

對王金平而言，過去馬英九、朱立倫時代，都曾為王修改黨章，續任不分區立委第一名，為「顧全大局」卻招來許多爭議。倘若原地踏步，吳敦義不大可能再因人設事，保障王不分區席次，王也不可能再回地方參選。

誠如王金平所言，決心參選總統或許是「因緣俱足」，又或者是不想在政治生涯留下遺憾，再或者是為維持下一階段影響力，累積政治籌碼。而老將的奮力一搏，確實不容小覷。

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