孟晚舟引渡案周四凌晨開審　逮捕合法乎成攻防關鍵

▲孟晚舟引渡聽證會開庭，八方矚目。（圖／美聯社）

國際中心／綜合報導

加拿大政府去年12月應美國要求，逮捕被指違反美方經濟經制裁伊朗措施的大陸電訊巨擘華為首席財務長孟晚舟。加國司法部上周五(1日)批准啟動引渡孟晚舟到美國受審的聽證。此案定周三早上10點(台灣時間周四凌晨2點)在卑詩省最高法院首度開庭。

庭上將決定引渡聽證的日期、或就相關證據繼續辯論。開審前夕，孟晚舟位於溫哥華的住宅外警戒森嚴。

孟晚舟代表律師馬丁(David Martin)稍早前表示，當司法部批准啟動引渡聆聽證時，辯方律師也會收到一份案件紀錄。當中文件會概述一旦該案轉交美國法庭時，加國司法部會交出的呈堂證據。

熟悉引渡法的律師認為，代表孟晚舟的辯方律師將在庭上力爭這次逮捕是否合法。多倫多刑事辯護律師溫斯坦(Seth Weinstein)表示，法庭下一步會立即排期在未來數月內進行引渡聽證。但如果孟晚舟的辯護團隊不滿政府提交的證據，可能會要求進一步辯論。

溫斯坦認為，孟晚舟的法律顧問可能會反駁加國司法部提出的有關證據並不充分，要求提供更多資訊或證據，才讓羈押 聽證或引渡聽證展開。

另有律師指出，執法人員去年12月1日逮捕孟晚舟時，違反了《加拿大權利與自由憲章》，可能成為翻案的關鍵，一旦證實違反上述憲章，勢必影響聽證。