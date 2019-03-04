孟晚舟申訴後　陸外交部再表態：加拿大應立即放人！避免錯上加錯

▲孟晚舟。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

孟晚舟案持續延燒，在律師反控加拿大政府強迫要求提供證據，沒有依照逮捕程序就進行扣留後，大陸外交部4日再度表態，「敦促加方立即釋放孟晚舟女士」，「讓她平安回到中國並切實保障她的合法正當權益，避免錯上加錯」。

針對律師反控加拿大政府「孟晚舟被捕時權利沒有得到保證」，大陸外交部發言人陸慷4日指出，「中國政府在這一問題上的立場非常清楚明確，美加兩國濫用其雙邊引渡條約對中國公民任意採取強制措施，這是對中國公民合法權益的嚴重侵犯，我們再次敦促美方立即撤銷對孟晚舟女士的逮捕令和引渡請求，敦促加方立即釋放孟晚舟女士，讓她平安回到中國並切實保障她的合法正當權益，避免錯上加錯」。

▲孟晚舟保釋第二天出門。（圖／美聯社）

華為財務長孟晚舟2018年12月初在溫哥華機場被逮，受到涉嫌洗錢、詐騙等罪名的指控，目前正在等候出席3月6日舉行的引渡聽證會。

在加拿大時間3月1日，加拿大司法部長決定針對「孟晚舟案」簽發授權進行令，代表著正式啟動「引渡孟晚舟」的程序。同天，孟晚舟透過律師反控加拿大政府強迫要求提供證據，加國邊境服務局（CBSA）及皇家加拿大騎警（RCMP）沒有依照逮捕程序，就進行扣留、搜身以及問話等行為。孟晚舟的律師3日發表聲明證實，已向卑詩省（British Columbia）最高法院提出民事訴訟，但並未說明具體的求償金額。

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▲大陸外交部發言人陸慷。（圖／CFP）

針對加拿大簽發授權進行令的舉動，中國外交部發言人陸慷2日就曾表示，「這是一起嚴重的政治事件，我們再次敦促美方立即撤銷對孟晚舟女士的逮捕令和引渡請求，敦促加方立即釋放孟晚舟女士，讓她平安回到中國」。4日記者會上在被問到相同議題時，陸慷再次表態，希望加拿大政府可以立即放人，「避免錯上加錯」。

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▼大陸外交部4日再度表態。（圖／大陸外交部網站）

