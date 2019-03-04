名嘴遭詐「兒子運毒弄丟3公斤」急付10萬　烏龍一場遭虧：錢不如給我

▲楊實秋愛子心切遭詐騙10萬。（圖／翻攝自楊實秋臉書）

突發中心／台北報導

曾任台北市議員、現在擔任名嘴的楊實秋，先前被詐騙集團以他兒子運毒為由騙走10萬元，由於當時電話中不斷傳來淒厲慘叫，愛子心切的他一時心急而上當，事後還因此被兒子狠虧。此外，年輕的曾姓詐騙車手被逮捕後，雖然已經和楊實秋和解，但法官認為不可輕縱，因此仍是依法判他1年1月徒刑，可上訴。

楊實秋因為愛子心切，在接到傳來淒厲慘叫、「幫你兒子收屍」的詐騙電話後信以為真，誤以為兒子真的去販毒，還弄丟3公斤，害別人損失了300多萬，因此趕緊拿出錢想救兒子，而在同天下午連絡到兒子後才發現，原來自己被詐騙集團擺了一道，因此趕緊向警方報案。此外，楊實秋起初還不敢說自己被騙10萬，只說被騙了1萬元，還遭到兒子狠虧「被騙的1萬元應該給我」但等到報案後，楊實秋才向警方坦承，當時交付的贖金其實是10萬元。

警方獲報後，鎖定監視器畫面逮捕一名曾姓嫌犯，而曾男到案後雖坦承犯案，也與楊實秋達成和解，但法官卻認為，曾男犯下的罪刑是加重詐欺罪不可輕縱，因此判他1年1月徒刑，可上訴。

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