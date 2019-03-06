貿易戰促台商返台　龔明鑫：廣達、智邦移回部分產能

▲電子廠也受貿易戰影響。（示意圖／CFP視覺中國）

大陸中心／綜合報導

中美貿易戰延燒，為吸引台商返台投資，行政院推出「歡迎台商回台投資行動方案」，並提出《海外資金匯回管理運用及課稅條例》草案。行政院政委龔明鑫5日接受電台訪問時表示，目前已有10多家台商企業要返台，包括智邦、廣達等，投資金額累計達300億元新台幣。

「歡迎台商回台投資行動方案」，實施期程為3年（108年至110年），以企業需求為導向，提供客製化單一窗口服務，整合土地、水電、人力、稅務與資金等政策措施，目的為協助台商回台投資，進而帶動本土產業共同發展，形塑完整的上、中、下游產業供應鏈，以厚植台灣未來產業發展實力，增加經濟動能，具體措施包括提供進駐經濟部開發工業區前 2 年免租金的優惠等。

談到這波台商返台，龔明鑫指出，受到中美貿易戰衝擊，許多廠商都想將產能移回台灣，目前已經有10多家通過投審會審查，投資金額達到300億元新台幣，「第一家是智邦網通，因為網通產業是最先受影響的，再來還有廣達，大概是第二家、第三家。」

龔明鑫還說， 隨著美中貿易戰的長期影響，許多台商廠都將部分產能移回台灣，長期發展也放在台灣。像是廣達，已把部分產能，特別是高階伺服器產線移回台灣，這樣的情況也帶動就業增長，每一家廠商就增加數百、上千的工作機會。

▲行政院政務委員龔明鑫。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）