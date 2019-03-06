浙江大媽堅信「左眼跳財」眼皮抽十年　原來是面肌痙攣

▲民間有「左眼跳財，右眼跳災」的說法，示意圖和本文當事人無關。（圖／翻攝自pixabay）

記者馬叔安／綜合報導

浙江寧波一名55歲的陳姓婦人十年前出現左眼皮「跳起來」的現象，由於她相信「左眼跳財，右眼跳災」的民間說法，一直不以為意，直到最近症狀加劇，就醫確診為「面肌痙攣」，所幸經手術後痊癒。醫師表示，這種病是由多種原因導致面部肌肉反覆抽搐，多在中年後發生，常見於女性。

《浙江之聲》微信公眾號指出，陳姓婦人在紡織廠上班，當年發生症狀時，以為是個好兆頭，但從此以後，陣發性、不規律性的左眼皮抽搐就一直伴隨著她，起初抽搐較輕，持續幾秒，後來時間逐漸延長到幾分鐘、十幾分鐘，抽搐逐漸頻繁加重。

到了最近，眼皮連著24小時一直跳動，嚴重影響工作和生活，她在就醫後，經檢查後確診為面肌痙攣，醫師張劍平為她進行了面肌痙攣微血管減壓術（MVD手術），終於讓她跳了10年的左眼皮停了下來。

▲浙江陳姓婦人的面肌痙攣在手術後康復。（圖／翻攝自《浙江之聲》微信公眾號）

張劍平表示，該病嚴重時可出現睜眼困難、影響視力，面部抽搐；不敢與人交流，影響自信心，病人的心緒不寧，煩躁、易怒、甚至出現面部肌肉萎縮，一側臉大一側臉小，嚴重影響生活、工作和學習。

現代醫學研究認為，這類疾病的主要病因在於顱內存在異常走形的血管，對顱神經根入腦乾處造成壓迫，顯微血管減壓術是針對病因的治療技術，在國際上成為治療該疾病的首選方法。

手術方式是在患側耳後開一個1.5-2.0公分的小骨窗，找到面神經和責任血管，剝開責任血管，解除其對面神經的壓迫，並在兩者之間放置墊片，從而緩解責任血管對面神經的壓力，徹底治愈面肌痙攣。