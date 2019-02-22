不滿被指關說蔡正元中影案　前檢察長求償100萬將捐公益

▲前士林地檢署檢察長林朝松被指關說中影案，不滿遭不實指控，向電視媒體及名嘴提告求償100萬元。（圖／資料照／記者劉昌松攝）

記者楊佩琪／台北報導

前士林地檢署檢察長林朝松，被指涉嫌關說蔡正元中影案，日前提告名嘴黃越宏加重誹謗罪，22日上午再度遞狀提出民事賠償，對象除黃越宏外，還有三立新聞採訪中心主任、編播中心主任及主播林榮安等，求償共100萬元，並要求登報道歉。

2017年2月，台灣陪審團協會召開記者會，會中黃越宏點名林朝松涉嫌政治關說，要求檢察官在中影案中，將蔡正元處分不起訴。不滿遭不實指控，林朝松對黃越宏提起加重誹謗告訴。

22日上午，林朝松再向台北地方法院民事庭遞狀，針對三立新聞在記者會後，並未向他查證，便製作標題為「皇后的貞操遭質疑！推陪審制『咬法界』 爆4大案司法關說」報導，新聞畫面中除有他的照片外，該新聞也在Youtube上供民眾瀏覽，卻未做合理查證便發布，已嚴重侵犯他的名譽權，而黃越宏身為資深媒體人，應先善盡查證義務，卻在未提出任何證據下，輕率散播不實陳述，顯見其惡意。

林朝松表示，向黃越宏等人求償的100萬元，扣除訴訟所需費用後，餘額將全數捐給慈善團體，或犯罪被害人保護協會。另要求應在4家平面媒體及《法治時報》等，於頭版刊登道歉啟事。

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