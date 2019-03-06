砸180萬整房牆全疊歪！天花板被「掛小鬼」樓梯一踩就凹　1萬網友全傻眼

▲砸了180萬整房，但天花板上卻被掛了小鬼，還說是要防小人。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

地方中心／台南報導

台南有一名網友砸了180萬整修房子，但結果卻讓他徹底傻眼，不僅牆面嚴重歪斜、就連樓梯梯面也相當軟薄，一踩就凹陷，更誇張的是還被放置小鬼，說是要防小偷，讓他直嘆：「不懂的細節容易淪為問題的來源」對此，網友看後也紛紛留言表示，「我閉眼睛都砌的比他好⋯」、「夭壽，這要花更多錢善後」、「邊喝邊蓋的喔」、「我阿嬤都比他強」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，包商於2018年11月起承作房屋翻修工程，拿了180萬的工程款(五期中的兩期)，結果卻造成牆面歪斜、梯面軟薄、樓梯骨架未達樓板、柱子未達地面，還放置小鬼聲稱是為了防小偷，甚至還把左右鄰居的牆面打得稀巴爛，而在拆除舊鐵厝屋頂時，還順便把鄰居家打破一個大洞，甚至把廢棄物往別人家屋頂上面丟跟縫隙裡面塞，相當誇張。

此外，原PO也表示，即使有正常吊線，紅磚卻是疊得歪斜不已，牆面皆是歪斜凹凸；廚房的部分疊磚了一天，卻因電管位置錯誤，於水泥未乾時打歪牆面；更衣室牆的部分則因疊歪導致牆面歪斜，結果卻推託說是地坪不整；主臥背牆的地方硬要疊8吋牆。還要另外收3萬(外加於工程款)，卻與舊牆面留有大縫隙；而最讓人驚恐的樓梯，竟然踩了就凹，對方竟然還說梯面軟薄、鋼板很厚沒問題，還用拼接的方式做成，材料根本不夠長，連樓板都沒有碰到，樓梯骨架未達樓板，柱子未至地面！問題是，這樓梯是在事前有不斷確認。

原PO還說：「最誇張的是，竟然不事先告知業主，就私自放置小鬼，還說是為了防小偷，而小鬼就是往生時用的金童玉女。」此外，原PO也感嘆：「事後主動寫存證信函說要停止合約，雖然和解退款60萬元，但如此的施工品質，除了根本未有120萬的價值外，還造成業主後續需要花費更多心力跟金錢處理」。

貼文一出，瞬間引發網友熱議，紛紛留言表示，「我阿嬤做的還比這個好太多了」、「竟然只退款60萬」、「這品質很恐怖，台灣又是個地震的地帶」、「阿嬤拼積木都比他強」。

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