蔡政府不顧反彈強硬換漢翔董座　胡開宏低調性格抵過明槍暗箭

▲國防部副參謀總長胡開宏將接掌漢翔董事長。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

漢翔航空工業公司董事長廖榮鑫即將卸任，將由國防部副參謀總長胡開宏接任。其實，在此之前，工會一度向政府喊話，反對用粗暴方式換掉董事長；不過，該人事案在經濟部還未公告前，行政院則率先證實，引起外界議論。

漢翔董事長換人的消息一直在坊間流傳，但遲遲未確定，在蔡英文政府敲定由胡開宏前，他也採極度低調的態度，對外訊息一蓋不讀不回，直到行政院證實此人事案後，才僅以貼圖回應身邊多位友人祝賀，也未再多言。

在該人事案確定之前，對胡開宏而言，可說是明槍暗箭齊發，漢翔工會甚至直接發出聲明，呼籲蔡英文政府不要以粗暴方式撤換董事長與總經理，還高調喊出不排除大規模陳抗，就是希望保住官位搖搖欲墜的廖榮鑫，甚至有諸多民進黨籍立委，也協助說項，認為他是高教機研發的功臣，認為不宜在原型機出廠前進行人事調動。

不過從結果來看，胡開宏在此期間異常低調，未有其他多餘動作，被各界認為非常符合蔡英文政府的調性，而行政院也在經濟部公告之前，罕見證實此一訊息，此舉不免讓外界議論，是否有意以強硬態度來回應反彈聲浪。

其實攤開歷任漢翔董事長名單，不一定都具備造機的經驗；而在這次的人事調動上，在總經理方面換上研發高教機任務的中科院航研所長馬萬鈞，此異動無非是考量國機國造的重要政策。另外，在F-16V戰機改裝生產線的相關工作上，未來蔡政府可能向美國增購F-16V，此一人事佈局，也被認為可看出政府的態度是心意已決。

▼蔡英文表示，「國機國造」進實體階段。（圖／取自蔡英文臉書）

