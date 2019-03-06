【8年婚卡錢關】義大利男友騙走25億　孟廣美嫁陸商每年零用錢9億

圖、文／鏡周刊

光鮮亮麗的女明星感情生活總令大家關注，和哪位男藝人走得親近，或是傳聞被哪位小開追求，總成網友茶餘飯後關心焦點。大S與汪小菲認識40天，見過4次面就領證結婚，當年驚呆無數網友，婚後生活依然受關注。還有這幾位兩岸一家親的女明星也是嫁給大陸好人家。

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小蜜桃姐姐經好友介紹認識身價新台幣46.6億元的上海富商李慎言，交往10個月後閃電結婚，婚後鮮少出現在螢光幕前，她去年開餐酒館迅速回本，光包給員工的年終就有新台幣10萬元以上，老公也總是對她百分百支持，不管是需要老公給意見，還是希望老公贊助，他總是一句「妳喜歡開心就好」，對小蜜桃疼愛有加。

孟廣美的義大利前男友Corrado曾以投資為名，騙走她與家人的鉅額財產，連同其他投資人，加起來共騙走了約新台幣25億元後人間蒸發，但孟廣美之後嫁給身家高達288億元的中國富商吉增和，他以3,000萬元鑽戒求婚成功，相當寵溺孟廣美，婚後給她的花費一年高達人民幣2億元(約新台幣9.3億元）。

因演出《警察故事4之簡單任務》踏入演藝圈，2012年時嫁給阿里巴巴文化娛樂集團優酷總經理廖懷南，淡出幕前定居北京生活。今年40歲的吳辰君喜獲第二胎，目前懷孕6個月，以飲食控制與運動控制體重，連護士都向她討教怎麼辦到的。

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