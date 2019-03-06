三星S10今預購取貨　狂星粉前一日搭帳篷熬夜排隊

記者邱倢芯／台北報導

三星今（6）日在微風南山旗艦體驗館，舉辦最新旗艦系列手機S10預購優先取貨活動；根據官方統計，大約在今早六點時，微風南山旗艦體驗館外面就已排了超過300名星粉等著要搶先拿貨。而排隊第一名的星粉，則是在前一日的中午就前來排隊，而且為了台北昨夜的大雨，還帶了一頂小帳篷。

排隊第一名的星粉曾先生表示，自己是桃園人，雖然排隊前500名都有排隊禮品可以拿，但是為了搶先體驗S10手機，因此找了一名朋友陪伴，在前一日中午就來微風南山旗艦體驗館排隊。

▲S10預購取貨排隊人潮。（圖／記者邱倢芯攝）

除此之外，大約在早上八點半時，扣除門市前帳棚區的排隊人龍，其餘排隊的星粉人數已繞了微風南山建築物半圈；此次的排隊人數可望突破先前華為微風南山門市的排隊購機人潮。

曾先生指出，這次預購的手機為S10+ 128GB白色款。自己曾經持有過4支智慧型手機，其中兩支是三星手機，其他兩支則是他牌手機；在體驗過他牌手機後，這次還是決定回歸三星手機的懷抱；他認為，因為三星S10+的螢幕較大防水性又佳，且OLED螢幕往往會出現烙印問題，但是三星在這部分的售後服務做得很好，因此這次決定購買S10系列手機。

S10系列手機這次可說是夯到爆，該款手機首次搭載了超音波指紋解鎖功能，讓使用者的裝置更加安全；且S10系列手機採用了Infinity-O的打洞技術，讓螢幕編筐更佳細窄，因此對於消費者來說，螢幕視野的舒適度大大提升。

而在消費者最在乎的照相功能方面，國外相機評測權威DxOMark也將S10+手機評選為手機相機排行「雙冠軍」，Galaxy S10+不但在自拍鏡頭獲得了96分的高分，也在手機主鏡頭獲得了109分的高分。