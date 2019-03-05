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Galaxy S10 Plus拆解物料成本達420美元　螢幕登最貴零組件

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▲▼ Samsung,Galaxy,S10。（圖／業者提供）

▲Galaxy S10系列手機。（圖／業者提供）

科技中心／綜合報導

三星全新旗艦機星Galaxy S10和Galaxy S10 Plus近日亮相，國外知名拆解機構TechInsights率先發表Galaxy S10 Plus 8GB+128GB版本的成本拆解報告。

Galaxy S10 Plus較先前的S9 Plus採用更大的螢幕，同時搭載鏡頭嵌在螢幕內和高佔比的設計，這讓成本多出大約9美元；處理器方面，這次S10 Plus採用的是Exynos 9820處理器，S9 Plus則是採用Exynos 9810，兩款的面積大致相同，但由於去年晶圓價格出現下降，因此S10 Plus的處理器成本較S9 Plus低約10美元。

至於內存定價方面則是以驚人速度下降，相比S9 Plus，這次S10 Plus從64GB增加到128GB，同時增加了2GB的LPDDR4X的內存，卻沒有增加成本，三星還在S10 Plus的盒子中額外提供一張免費的128GB microSD卡，但成本也增加不到12美元。

這次Galaxy S10 Plus 8GB+128GB版本的售價為999.99美元（台灣售價為3.29萬元），而據TechInsights的拆解報告，這次Galaxy S10 Plus的物料成本總和約為420美元（約新台幣1.29萬），為其售價的42％。

TechInsights指出，這次S10 Plus所採用的零組件中，最貴的為6.4吋Infinity-O螢幕（當中包含超聲波指紋識別），成本高達86.5美元；Exynos 9820處理器要價70.50美元為第二貴；第三貴則是鏡頭傳感零組件，成本約為56.5美元。

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關鍵字：三星,零組件,物料,成本,拆解機構,TechInsights,Galaxy S10 Plus

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