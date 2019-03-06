新機功能性做足　三星：S10手機預購超乎預期

▲S10手機預購超乎預期。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

三星S10系列手機在亮相之後，就一直獲得市場的關注熱度；原本台灣的開賣時間落於本週五（8日），不過三星特別於今（6）日在微風南山旗艦體驗館，舉辦最新旗艦系列手機S10預購優先取貨活動，讓預購的星粉可以搶先拿新機。

根據台灣三星統計，S10系列手機的預購狀況爆棚，相較於去年預購的數字成長了1.3倍，而且這個數字還不包含未來將舊換新的消費者。台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙認為，現在的手機汰換生命週期較長，S10系列手機推出的反應可以如此熱絡，原因在於新機的功能性打中消費者的心。

▼S10預購取貨排隊人潮。（圖／記者邱倢芯攝）

舉例來說，這次S10系列手機加入了超音波螢幕下指紋辨識功能，且還可提供反向無線充電能力，這一類新穎功能都成功的吸引消費者目光。除此之外，台灣消費者近年來越來越偏好大容量、高規格、大螢幕的行動裝置，S10手機採用了Infinity-O螢幕技術，相機由1~2顆小孔洞取代，將可大大地提高螢幕占比，提升消費者的使用體驗。

原本此次排隊活動，台灣三星準備提供前五百名排隊取貨民眾一人可獲得價值15,000元的優惠好禮，包含了微風禮券4,000元與MJF限量聯名T、Galaxy Buds真無線藍牙耳機(建議售價4,990元)、指定原廠配件購物金3,000元、免費延長保固一年(市價1,990元) 、螢幕意外損失補償等。

但由於這次排隊人氣爆棚，台灣三星為了感謝此次消費者的熱情參與，因此臨時現場再加碼一百位消費者，送微風禮券2,000元與MJF限量聯名T、Galaxy Buds真無線藍牙耳機(建議售價4,990元)、指定原廠配件購物金3,000元、免費延長保固一年(市價1,990元) 、螢幕意外損失補償。

而針對排隊的前十名消費者，則再加碼送金色三麥餐廳禮物卡3,000元（全台皆可使用），讓辛苦排隊的消費者可以好好地吃大餐補回元氣。

S10系列手機的預購表現，Galaxy S10+：Galaxy S10：Galaxy S10e銷售佔比約為6：3：1，顯現消費者對大螢幕的需求越來越高；特別的是，在Galaxy S10+之中，大容量512GB與1TB的銷售佔比，也佔了近1成，可見現今手機在影音、照片等儲存空間的需求也日益漸增。此外，在顏色選擇上，則以主打色「絢光白」最受消費者歡迎，而「絢光黑」和特別色「絢光綠」亦表現不俗，三種色系銷售佔比約為4：3：3；大容量機種的顏色選擇則是「釉光白」與「釉光黑」持平，各有愛好者。