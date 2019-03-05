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快訊／洪慈庸生了！小女兒正面照曝光　她笑：謝謝妳來到我的懷裡

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▲▼洪慈庸生了。（圖／取自洪慈庸臉書）

▲時代力量立委洪慈庸。（圖／取自洪慈庸臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

時代力量立委洪慈庸與前台中市新聞局長卓冠廷2017年結婚，2018年10月公布懷孕的喜訊，也終於在本月5日生下女兒。洪慈庸也感動地拍下女兒可愛的照片，並附上祝福「謝謝妳來到我的懷裡，成為我的家人，媽媽愛妳。」

立法院5日上午針對政院版同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」草案進行表決，但挺同婚的洪慈庸卻沒有到場，引起不少議論。如今真相揭曉，她是為了生產而請假到醫院待產，也在今日順利產下可愛的女兒。

▲▼洪慈庸生了。（圖／取自洪慈庸臉書）

▲洪慈庸的女兒照。（圖／取自洪慈庸臉書）

洪慈傭在臉書上發文如下：

孩子，歡迎來到這個世界！

剛剛抱著妳，感受妳的溫度。當妳睜開眼睛，開始用模糊的視線捕捉世界的色彩、描繪它的輪廓，我希望妳知道，爸爸跟媽媽很努力地希望讓這個世界更好，而妳的到來，也讓我們要更加努力。

我也想跟妳說，這個世界之所以美好，是源自它的多元與無限可能，而妳的出世，也讓這個世界多了一份愛和良善。我更相信，與妳一同來到的全新世代，將讓台灣變得更好。

終於等到妳平平安安的到來，這份喜悅真的難以形容，接下來，我們一起陪妳健健康康的長大。謝謝妳來到我的懷裡，成為我的家人，媽媽愛妳。

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