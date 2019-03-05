校友「引路」行善　彰商80校慶捐款助真善美社福基金會

▲彰商校長粘淑真（右）表示，校慶做公益是彰商是創舉。（圖／真善美社會福利基金會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

行善不是施捨，而是「引路」。桃園市真善美社會福利基金會創辦人胡得鏘，畢業於彰化高商，照料老憨兒多年，不辭辛苦，5年前成立紀念獎學金，捐助給彰商弱勢學生，彰商慶80年校慶做公益，發起校內募款活動，1日內 1800名師生捐款22萬元，5日專程將善款送到桃園真善美老憨兒家園，場面溫馨。

彰化高商校長粘淑真表示，也許募集的金額相較於大企業家的捐款，微不足道，但師生、校友、家長一起為校慶作愛心，在彰商是創舉；學校在乎的是教育的意涵，期望藉此活動，在學生的心中播下一顆愛的種子，並希望這種子發芽茁壯，砥礪學生要努力，儲備利他的能量，未來出人頭地，才能厚德載物。期勉學生未來過生日也能作愛心，關懷弱勢，讓社會因他們而更溫暖。

▲▼彰商將校慶募款捐贈桃園市真善美社會福利基金會。（圖／真善美社會福利基金會提供）



真善美社會福利基金會指出，彰化高商校慶捐款送愛心，為教育開啟典範，師生捐款採自由樂捐方式，為方便捐款，及考慮個人經濟能力的不同，捐款門檻設為學生十元，老師百元，另邀請校友、家長共襄盛舉，為考驗大家的意志力，捐款只有2月19日一天內完成，參與的人數接近1800人，募集的金額超過22萬元。

另外，彰商各科學生並製作祝福卡，祝福老憨兒能快樂健康，真善美社會福利基金會也回贈予憨兒們栽種的多肉植裁及感謝狀。