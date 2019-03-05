6度酒駕太了解SOP！　他乖乖停車立馬交鑰匙等酒測

▲6度酒駕！酒駕男見警SOP超配合攔查。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

地方中心／台中報導

一名楊姓男子過去因酒駕被警方取締紀錄已經高達5次，未料2日凌晨又酒駕騎車，被巡邏員警注意到並攔下盤查，而他也許是被抓太多次，竟熟練地將機車停好後，直接將機車鑰匙交付給員警，配合度極好，但因酒測值高達0.82毫克，第六度被依公共危險罪嫌移送法辦。

當時楊男在北區公園路與三民路口附近出没，因夜間行駛機車卻未開大燈且車速忽快忽慢，被巡邏員警注意到並攔下盤查 ，配合度極好的他立即將機車停好，直接將機車鑰匙交付給員警，警方見他滿臉通紅，且身上散發出濃濃的酒味，果然經實施酒精濃度呼氣測試，測試值高達 0.82毫克。

當警方詢問是否喝酒，楊男配合度很好的點頭不語，也被查出過去有5次酒駕紀錄。楊男表示，心情不佳就想以酒精麻醉自己，今晚又因工作不順心情鬱悶，才會獨自一人到繼光街上的PUB喝酒，直至2時許，喝了約4瓶啤酒就離開，準備要去訪友，心想友人家就在附近，貪圖一時方便就酒後騎車前往，未料還是被警方查獲。

而讓警方感到訝異的是，楊男洋洋灑灑被警方取締的紀錄，卻仍劣性不改，只好不斷苦心告誡，他也只能低頭懊悔，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

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