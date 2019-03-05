劉結一力推「一國兩制」　陸委會：專制政體絕非歷史潮流

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸國台辦主任劉結一今（5）日在人大會議部長通道上提及「習五條」、「一國兩制」等對台未來工作方向。對此，陸委會反擊陸方是「極其荒謬欺騙的說法」。陸委會表示，「專制政體」和「一國兩制」絕非歷史潮流，臺灣人民與國際社會都不會相信、更不會接受。

劉結一在出席全國兩會受訪時指出，兩制是為了照顧台灣的現實情況，「制度不同，不是统一的障礙，更不是分裂的借口」。他強調，「我們始終牢牢把握兩岸關係的主導權、主動權，兩岸關係必將克難前行，朝著祖國統一的方向邁進」。

▲大陸國務院台灣事務辦公室主任劉結一。（圖／翻攝自央視）

對此，陸委會透過書面回應，中共當局重申「習五條」的「一國兩制」主張，並指稱「體現對臺灣同胞照顧、關愛和體諒」、使「心情更舒暢、日子更安寧」等，這種極其荒謬欺騙的說法，是試圖掩蓋北京當局才是對我國家主權尊嚴及民主體制嚴重傷害的始作俑者。

▲習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

陸委會指出，「專制政體」和「一國兩制」絕非歷史潮流，臺灣人民與國際社會都不會相信、更不會接受。陸委會並強調，面對中共對臺威脅日益升高，「習五條」的統一進程已經展開，將依「四個必須」原則，積極落實「三道防護網」的民主防衛機制，堅定捍衛國家主權安全與民眾權益福祉。

陸委會也向大陸喊話，呼籲北京當局認清當前複雜嚴峻局勢，優先應對其內部系統性風險、人民美好生活需求不滿、及區域抗拒其霸權干擾等內外部治理核心問題，講究正確方法處理分歧、勇於自我革命，切勿再操作錯誤的對臺統戰分化與武力威嚇手段，才真正有助於兩岸良性互動。

