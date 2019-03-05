借市府廣場請願受刁難　大潭藻礁聯盟等鄭文燦回桃說明白

▲潘忠政(左一）對於借用桃園市府前廣場辦理「珍愛桃園藻礁」請願大會受刁難表示，將等市長鄭文燦回桃說明白。（圖／擷取自潘忠政臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

搶救大潭藻礁行動聯盟預計在本月16日，借用桃園市府前廣場辦理「珍愛桃園藻礁」請願大會。聯盟總召潘忠政說，洽借過程市府原表示可以申請，聯盟亦依程序進行，但市府現卻以有其他用途，回應無法同意借用。潘忠政5日表示，聯盟成員不排除等鄭文燦赴美訪問11日回桃後，到市府抗議，以示不滿。

市府秘書處表示，市府廣場申請使用，網站都有申請表可送件，只要符合公益，一經審核通過都能使用，然因民眾抱怨廣場有坑洞，近期已安排在15日至17日進行磁磚修繕工程。

▲搶救大潭藻礁行動聯盟長年推動「珍愛桃園藻礁」運動。（圖／擷取自潘忠政臉書）

潘忠政指出，3月16日「珍愛桃園藻礁」請願大會，內容包括：認識藻礁闖關遊戲、音樂會、短講等柔性活動，期盼更多桃園在地市民認識家鄉世界級地景，呼籲市府依法行政劃設大潭藻礁保護區，也兌現鄭市長2014年選前的承諾。

聯盟於2月21日提出活動申請時，志工洽問秘書處，該處當時回覆3月16日沒有活動，可以申請，未料現卻以有其他用途，無法借用為由拒絕。對於這項活動在申請時，潘忠政認為，市府違反申請程序的刁難，然後以時間拖延，最後用模糊的「有其他用途」為由拒絕了公民申請使用，疑市府有打壓保育藻礁運動，嚴重違反民主精神。

潘忠政也在臉書公布，申請「珍愛桃園藻礁」請願大會活動時，遭打壓的過程及與申辦窗口的對話內容，要讓市民評公道，並要求市府應該出面說明、道歉，不排除發動關心民主、關心大潭藻礁保育運動的人士前往市府抗議。