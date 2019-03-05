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陸「宏觀經濟目標」李克強今拍板　對台料貫徹「習五點」

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▲▼中國國務院總理李克強。（圖／中新社）

▲大陸國務院總理李克強。（圖／中新社）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國人大會議今天上午開幕，國務院總理李克強將在工作報告中拍板今年的宏觀經濟目標，在中美貿易爭端、內部結構改革背景下，外界估今年經濟成長目標將設在6到6.5%之間；另涉台部分，是否與全國政協主席汪洋報告一致，不用「九二共識」等詞彙，直接以貫徹「習五點」為指導原則，受到兩岸關注。

十三屆全國人大二次會議5日上午9點開幕，預計15日閉幕，屆時將由李克強舉行中外記者會。於人大會期內，將審議、表決今年大陸政府工作報告、預算、「兩高」報告、《外商投資法（草案）》等。

▲▼2019兩會,第十三屆全國人大第二次會議新聞發布會。（圖／記者陳政錄攝）

▲2019兩會,第十三屆全國人大第二次會議新聞發布會。（圖／記者陳政錄攝）

李克強將在政府工作報告中，明確2019年中央施政主要方向和宏觀經濟目標，包括經濟成長率、CPI（居民消費價格漲幅）、失業率等，是每年兩會的頭等大事，惟在內外風險嚴峻下，大陸社科院分析，今年經濟增長目標將定在6到6.5%之間。

面對中美貿易爭端持續，在4日舉辦的人大會議前記者會上，發言人張業遂強調，中美經貿關係的本質是互利共贏的，希望雙方繼續抓緊磋商，達成雙贏協議。他說，衝突對抗的中美關係不符合任何一方的利益，另外，「用冷戰的舊思維來處理全球化背景下的新問題是肯定沒有出路的」。

▲▼大陸兩會在北京人民大會堂召開。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸兩會在北京人民大會堂召開，將決定一年的政策走向。（圖／記者陳政錄攝）

除此之外，大陸今年經濟運行還面臨內部結構性改革，債務及房市泡沫風險浮出檯面、對外一帶一路倡議受國際檢驗等挑戰。張業遂指出，2019人大的「立法任務非常重」，第一要抓緊制定修改深化市場化改革、擴大高水平開放急需的法律；第二加快保障和改善民生、推進生態文明建設領域的立法；第三加強國家安全、社會治理領域的立法；第四完善國家機構組織有關法律制度等。

張業遂說，在行使人大監督權上，還將推動落實中央重大決策部署，助力打好三大攻堅戰；於一帶一路倡議推動中，強調中方堅持市場化運作模式，目標是實現高質量發展，另在今年軍費預算增減中，他提到重點應是「更好的國防政策。」

事實上，李克強4日參與大陸全國政協民建、工商聯團組討論時，就率先表明今年統籌推進「穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險」的政策基調，表示對民營企業的紓困政策不變，提出要執行穩健的貨幣政策，不搞「大水漫灌」，同時更大力度的施行簡政減稅降費。

另於工作報告中涉台部分，由於今年大陸國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表40周年會上的講話，被今年全國政協報告列入對台工作的重要方針，捨棄「九二共識」、「一中原則」等詞彙，因此在李克強的工作報告中，是否也以貫徹「習五點」為主軸，和對「兩制」台灣方案、惠台31條措施等有進一步的闡述，也引發兩岸各界關注。

▼大陸全國政協第十三屆第二次會議上，主席汪洋發表講話，其工作報告中對台部分以習五點為主軸。（圖／翻攝自央視）

▲▼大陸全國政協第十三屆第二次會議上，主席汪洋發表講話。（圖／翻攝自央視）

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