陸人大審外商投資法　台資定位「很特殊」法律適用安排不變

▲大陸審議新版外商投資法，將不改變對台資的法律適用安排。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸人大會議今天開幕，受兩岸關注的《外商投資法（草案）》將在會期內審議，於15日表決，由於4日人大記者會上發言人張業遂明確表示，「港澳台的投資既不同於外資，也不完全等同於內資」，指出制定外商投資法，不會改變對港澳台投資的法律適用安排，讓台商期待最終是否將透過更開放的專法處理。

按大陸十三屆全國人大第二次會議規劃，將於8日下午舉行第二次全體會議時，聽取副委員長對於《中華人民共和國外商投資法（草案）》的說明，而該法將在15日上午第四次全體會議時，進行表決。屆時新版《外商投資法》將取代現行外資三法，與公司法進一步對接。

▲第十三屆全國人大第二次會議新聞發布會。（圖／記者陳政錄攝）

在針對港澳台資的安排部分，張業遂4日在人大記者會上表示，「香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣地區都是中國的一部分」，同時港澳台屬於單獨關稅區，來自港澳台的投資既不同於外資，也不完全等同於內資，「具有一定的特殊性」。

因此他強調，在實踐中，雖對港澳台投資一直參照外商投資進行管理，但在制定外商投資法時，不會改變國家對港澳台投資的法律適用安排，相關製度還將根據實踐需要不斷修改完善，進一步為港澳台投資提供更加開放、便利的營商和發展環境。

對於新版《外商投資法》是否意在化解中美貿易爭端，張業遂指出，近年來，中方對外開放和利用外資面臨新的形勢，制定外商投資法，就是要創新外商投資法律制度；同時，草案規定對外商投資實行准入前國民待遇加負面清單的管理制度，取消逐案審批制管理模式等，以及針對外國投資者關心的徵收和補償、知識產權保護、技術轉讓等問題，草案都作出明確保護規定，為推動形成全面開放新格局，提供更有力的法律保障。

▲第十三屆全國人大第二次會議新聞發布會發言人張業遂。（圖／記者陳政錄攝）

事實上，在1月底外商投資法於大陸全國人大常委會二次審議時，前國台辦主任、海協會長張志軍就曾提出，在如何界定港澳台投資的性質上，「從大原則，應該界定為特殊內資」，或是研究制定涉港澳台投資的相關法律的論點。

在此之下，使得對台資開放領域，本屆兩會人大審議期間，是否促成更優惠的專法出爐，引發台商關注。但也有台商坦言，由於台資適用舊有外資三法，若新版外商投資法取代外資三法後，雖陸方表明對台資法律適用不變，但在未有進一步明確的制度落實前，台商將如何因應，以及目前台商多藉由第三地繞道投資大陸，是否屬於「特殊內資」怎麼界定等，都是未來期待陸方能夠妥善解決的疑惑。