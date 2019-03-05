兩會側寫／記者的11道安檢　人民大會堂首度禁帶行動電源

記者曾俊豪／特稿

大陸全國兩會固定在每年三月份舉辦，一般持續12到15天，這段時間北京的維安上升到最高層級，以會場「人民大會堂」為例，由於位在天安門廣場西側，周邊在兩會期間會全面淨空，一來是維安考量，一方面則當作各地代表的臨時停車場。大會的管制也是一年比一年嚴格，今年連「行動電源」都不能帶進會場。

天安門廣場周邊一直就是北京維安重點，因為中國大陸的政治核心「中南海」就在天安門廣場西北方，加上附近有前門、故宮等景點，人員進出頻繁，平時搭乘地鐵都必須「人包同檢」，這樣的情況到了兩會，安檢工作當然更嚴格。

▲兩會期間，天安門廣場安全檢查哨。（圖／記者曾俊豪攝）

以今年「上會」為例，在沒有申請兩會採訪車證的情況下，記者都必須從廣場東南角通過層層安檢，徒步進入大會堂。實際計算，光是進到大會堂廣場採訪，一張兩會記者証就檢查了5次，要進入大會堂採訪還得經過4道人工檢查，一次機器識別，再加上一次隨身安檢。

為了確保兩會的順利召開，北京可以說全城總動員，這段時間，快遞包裹進到城區要嚴格檢查，火車站、機場也是一樣。過去甚至規定，在超市買菜刀都要出示身份證，留下個人資料；而今年，則是控管進出大會堂人員的「行動電源」，一律不准攜帶。

這項規定，一方面擔憂品質不良的行動電源有爆炸疑慮，一方面則擔心被用來丟擲，也因此，像是長度伸縮自如的自拍棒、瓶裝水這類物品也都不能攜帶進入人民大會堂。

▲記者排隊等待安檢，進入人民大會堂採訪。（圖／記者曾俊豪攝）

兩會採訪考驗記者的不只面對安檢的耐心，還有腳力。每天徒步穿越天安門廣場之後，到了大會堂廣場前，還得排隊等待開放入場。由於場地有限，加上大陸全國兩會相當受到國際媒體關注，每年「上會」的記者都超過千人，要想搶到有利的拍攝角度，一定得像搭飛機一樣，提早兩到三個小時到現場，還不保證你能搶到頭香。

「安檢」、「排隊」、「再安檢」、「再排隊」，彷彿就是中外媒體採訪兩會的「無限輪迴」。在十多天的會期裡，全國政協開幕、全國人大開幕以及總理記者會，可稱為兩會三大重要日程，尤其政協和人大開幕，政協委員加上人大代表超過五千人，若再算上採訪記者，列席官員等，採訪的狀況不混亂才奇怪。

▲記者包圍受訪者，形成兩會特殊景象「大會堂麥田圈」。（圖／記者曾俊豪攝）

像是在大會堂廣場「堵訪」，記者都得在人海中發揮「人臉識別」的功能，找到理想的受訪者，像是小米科技創始人雷軍、百度CEO李彥宏、京東創始人劉強東等，都是近年擁有高人氣的代表和委員；另外藝人則以成龍和馮小剛為主。

至於體育界人士，一直都是媒體的難纏對手，像是先前擔任政協委員的劉翔，就曾使出跑百米的速度甩開人牆包圍；「移動長城」姚明儘管身高很好認，但「高人一等」的情況下，也不知道是「收訊不好」還是裝作沒聽到，記者的提問總是有去無回。

▲大陸全國政協委員、籃協主席姚明。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸全國政協委員、百度CEO李彥宏。（圖／記者曾俊豪攝）