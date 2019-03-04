多元成家縮影！《小偷家族》導演親筆小說　補完電影魔鬼細節

▲《小偷家族》由6為毫無血緣關係的成員組成，被比喻為是「多元成家」的縮影。（圖／采昌國際多媒體）

記者林育綾／台北報導

「日本寫實電影大師」是枝裕和在2018年推出代表作《小偷家族》榮獲坎城影展金棕櫚獎，描述靠犯罪來連結彼此的一家人，毫無血緣關係，卻供應彼此所需的溫暖，觸動人心又引發大眾對社會議題的討論，也有人稱這個故事就是「多元成家」的縮影。如今導演親筆撰寫小說版，徹底補完電影中未曾提及的人際關係、人物細膩的心境變化，即將在3月5日由尖端出版發行。

《小偷家族》電影榮獲全球多項電影獎項，在全球已賣出逾140個地區的版權。劇情講述一個以偷竊維生的家族，這個「家族」是由完全沒有血緣關係的6名成員組成，因為不同的需求，形成看似三代同堂的平凡家庭，外界看起來他們就像是普通的奶奶、爸爸、媽媽、姊姊、哥哥、妹妹。而「偷竊」是他們重要的收入來源，偷的卻不只是東西，還包括「人」，也偷一份對家庭、家人認同的嚮往，彼此供應所渴望的溫暖。

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他們以偷來的身分，擠身在東京高樓大廈中的破舊小屋，在窮困的生活中，彼此逐漸建立起的超越血緣、不可切割的羈絆，產生了「家人的認同感」，實現了許多一般家庭也沒有的親情溫暖。

▲雖然彼此沒有血緣關係，卻比許多家庭更有「家人的認同感和溫暖」。（圖／采昌國際多媒體）



這部片也引發關注台灣「多元成家」法案的人們注意，由於多元成家的核心概念正是「不同個體出於自願，與他人締結合約，不因血緣而結合的非婚家庭。」重點即是「自願」，這恰好與《小偷家族》呈現的情形不謀而合，成為家人的關鍵是來自個人意願，而非血緣關係。劇中在原生家庭的受虐兒Yuri，雖然透過正當管道，回到了原本的家，但畫面最後她擔心受怕、孤零零的模樣，也讓許多人感慨「有血緣關係的家，不代表有溫暖」。

是枝裕和親自撰寫《小偷家族》小說版，以細膩自然的手法，表現每一位家庭角色的心境變化，也徹底補完電影中未曾提及的人際關係。中文版小說由尖端出版社在3月5日發行，喜歡電影或想探討故事的人可以把握收藏。

▲中文版小說由尖端出版社在3月5日發行，徹底補完電影中未曾提及的人際關係，喜歡電影或想深入探究故事的人，可以把握收藏。（圖／尖端出版）