社會 社會焦點 保障人權

張文訂到「箱屍案」旅館！　原計畫聖誕節入住

▲犯下北捷隨機殺人事件的27歲兇嫌張文。（圖／民眾提供、記者陳以昇攝）

▲犯下北捷隨機殺人事件的27歲兇嫌張文。（圖／民眾提供、記者陳以昇攝）

記者葉國吏／綜合報導　

北捷隨機砍人中山站兇手張文，被調查一度規劃入住兩家不同旅館，其中一間還和轟動香港的箱屍案有關，顯示犯案規劃縝密，令人震驚。

張文犯案規劃曝光　兩旅館成行蹤焦點
據警方調查，張文13日分別在兩個訂房網站搜尋北市大同區與南西商圈附近的旅宿，其中「前進基地」千慧旅館和另一家商旅都被他列為下榻選項，入住日期甚至選在聖誕節。然而，由於他帳戶資金不足，無法刷卡付款，最後他才拿現金前往千慧旅館現場訂房。

張文今年1月才在北市中正區承租分租套房，本月19日於中山區多處縱火，隨後前往人潮眾多的台北車站與誠品南西進行隨機殺人，釀成三死十一傷慘案。案發後，他從誠品南西頂樓墜樓喪命，整起事件震動社會。

▲陳同佳來台旅遊時殺害女友潘曉穎並棄屍。（圖／翻攝臉書）

家人匯款資助　案發旅館曾牽扯知名命案
警方進一步發現，張文的母親自2023年起陸續匯款給他，金額分批高達數十萬元。今年底到明年初，單是郵局帳戶就連續匯入十萬元。這些金流成為他行動的主要經濟來源，也顯示家人對他的經濟支持。

根據聯合報報導，張文原本鎖定的另一家旅館，正是過去香港男子陳同佳與女友入住發生命案的地點。當年陳同佳在該旅館殺害懷孕女友，並將遺體藏於行李箱棄屍，引發兩岸三地關注。該案更成為香港「反送中」運動的導火線之一。

精神科醫：張文「無未來感」敵視社會　1因素失去情緒調節

精神科醫：張文「無未來感」敵視社會　1因素失去情緒調節

犯下滔天大罪的張文，家庭其實很正常，張文的父親是工程師，母親是工廠的會計，還有一個在高雄工作的哥哥，家中經濟狀況不錯，但張文很叛逆，常與家人起衝突，已經2年多未主動跟父母聯繫，跟哥哥也5年未見面。

張文「作案凶刀」藏玄機　三度縱火調虎離山

張文「作案凶刀」藏玄機　三度縱火調虎離山

張文「隨機砍人」密謀1年8個月　Google地圖洩漏奪命點

張文「隨機砍人」密謀1年8個月　Google地圖洩漏奪命點

張文「隨機攻擊」武力中繼站曝光　北市鬧區流竄3小時

張文「隨機攻擊」武力中繼站曝光　北市鬧區流竄3小時

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

