寧願住遊民中心！老婆求丈夫回家遭拒　怒告要他「同居陪睡」

▲一名陳姓男子突然離家到遊民安置中心居住，不願與妻子同居。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者黃苑瑜／基隆報導

基隆一名陳姓男子與小美（化名）結婚10年卻突然離家，事隔2年才被警方找到。陳男表示，因住處租約到期，加上遺失妻子的聯絡資訊，所以才到遊民安置中心居住；而小美希望丈夫能返回住處，沒想到遭對方拒絕，只好向法院提出聲請，要他履行同居義務。經基隆地院審理，裁定陳男需與妻子同住。

判決指出，小美向法官表示，與丈夫於2005年在泰國結婚，一年後回到台灣登記結婚，沒想到丈夫卻突然在2016年2月20日離家失蹤，只好報警協助尋人；警方在2018年8月26日於基隆市安一路附近找到丈夫。

陳男向警方說，因原本的住處租約到期又遺失妻子電話，才到遊民安置中心住。小美在2019年5月到遊民安置中心請丈夫回家卻遭拒絕，只好請法官同意聲請，要求丈夫履行夫妻同居義務。

對此陳男則向法官說，因在基隆比較有朋友，而妻子住在新北土城區，沒有任何認識朋友在那邊，如果妻子去工作，就沒有人可以陪自己聊天，所以不願與妻子同住。

法官審理後，依我國法律規定，夫妻履行共同生活，婚姻生活方能維持美滿幸福，故夫妻同居義務實乃維護婚姻生活之基本要件。但是陳男未提出2人不能同居的正當理由，因此准許其妻子提出的同居要求。

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