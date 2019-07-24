妙齡女衰事連連　工人秒變驅魔師：女鬼附身！我們做愛驅走她

▲工人偽裝驅魔師，嘿咻驅鬼妙齡女慘遭騙身。（圖／示意圖與本案無關／pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名女子因諸事不順、心情不好，找曹姓男子訴苦，曹男便誆說她被下符咒，有鬼纏身，須透過曹男與女子身上的鬼做愛，才有機會解咒驅鬼，女子心生恐懼，受約至旅館內「驅鬼」發生性關係。女子回家後，深覺受騙，驗傷並報警處理。基隆地檢署近日偵結，依涉犯強制性交罪將曹男起訴。

檢警調查，25歲曹姓男子無正常工作，僅在工地上班維生，是前透過友人認識女子，兩人雖有聯繫，但僅是一般朋友，並無別感情。2018年12月初，曹男與女子聊天，她提到說，近來運勢不順利，心情不好。

曹男見女子誠實可欺心起色念，扮起驅魔大師，佯稱女子得罪人被下符咒，還有女鬼纏身，所以才會一直運勢不順利，要驅鬼解咒，他有法力，只要用自己的身體與她身上的鬼做愛，鬼就會自行離開，被下的符咒也會解開，否則未來可能會有生命危險。

涉世未深的女子竟聽信曹男怪力亂神的胡言亂語，兩人便於2018年12月9日中午，相約前往基隆市區某旅館內發生性關係。結束後，女子越想越不對，返家後立刻與家人提起與曹男做愛驅鬼的事情，女子家人聽聞後，認為她被騙了，立刻帶著她前往醫院驗傷報警，經警方調查後移送基隆地檢署偵辦。

曹男到案後，向檢警方辯稱，兩個人是互有好感，並沒有強迫女子和自己發生性關係，整個過程都是她自願的。

檢察官偵查後，未採信曹男說詞，認為曹男以女子未來可能將面對生命安全危害的說詞，恐嚇欺騙她心生畏懼而獻身，近日依涉犯強制性交罪將他起訴。