汪洋政協報告88字涉台　龐建國：陸大局在握胸有成竹

▲龐建國認為，汪洋的講話顯示出大陸在兩岸關係方面「胸有成竹」。（圖／龐建國提供）

記者馬叔安／台北報導

針對大陸政協主席汪洋3日在工作報告中，以88字談論涉台部份，文化大學教授龐建國認為，與往屆相比，這次發言的差別在於強調了中共中央總書記習近平的講話，除了「反獨」，更加重了「促統」的論述，而88字的篇幅也顯示出，大陸在兩岸關係方面已經有更多的籌碼，胸有成竹。

龐建國在接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，汪洋的談話裡，除了一貫的反台獨，嘗試透過一國兩制來安排兩岸關係之外，另外特別提到，要秉承習近平在改革開放40周年紀念大會上的重要講話的精神，「這和兩岸關係的變化有關」，台灣過去在蔡英文執政的日子以來，拒絕承認九二共識，而且想藉著中美之間的矛盾摩擦，擴大兩岸之間的裂痕，這包括很明顯的「親美抗中」傾向。

▲大陸全國政協第十三屆第二次會議上，主席汪洋發表講話。（圖／翻攝自央視）

「這種做法反而會激起大陸的反感，會激起大陸採取施加促統的力道」，龐建國說，如果台灣承認九二共識，雙方面都呈現未來國家統一而努力的型態的話，「反而大陸對於兩岸之間的關係，會採取一個比較放鬆、比較柔軟、比較平和，放慢的態度。」

至於報告中涉台部份一共88字，龐建國認為，這顯示出大陸對於兩岸關係已經更牢地掌握主導權，有更多的籌碼、方法和工具可以來處理，反而不必要在兩岸關係有太多的著墨，「因為大勢已定、大局在握、胸有成竹的狀況下，反而會表現地比較淡定一點」，此外，汪洋的說法某種程度已經預示了，即將開幕的人大的報告在兩岸關係的部分，也會採取比較文字簡略、態度淡定一點的態勢。

汪洋在3日的大陸全國政協開幕時表示，「繼續實施港澳青年來內地學習交流計畫，就促進內地與港澳青少年交流、落實粵港澳大灣區發展規畫綱要等提出建議。認真學習貫徹習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，堅決反對台獨，深化與台灣島內有關黨派團體和人事的交流，參與舉辦海峽論壇相關活動。廣泛團結海外僑胞，維護僑胞合法權益。」

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