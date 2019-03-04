超凶比特犬狂追猛吠踼鐵板　驚恐男直接拿獵槍開轟「牠癱了」

▲宜蘭一名男子不滿鄰居凶狠比特犬（圖為示意圖）經常對他追吠，受不了長期人被狗欺，男子直接拿獵槍開轟凶狠比特犬。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

凶狠比特犬踢到鐵板！宜蘭一名男子不滿鄰居的比特犬經常對他追吠，一氣之下竟拿土製獵槍轟比特犬一槍，飼主人聽槍響察看，發現愛犬被子彈貫穿倒地，緊急將愛犬送動物醫院搶救並報警。警方獲報後將男子及獵槍帶回送辦，宜蘭地方法院審結，依違反動保法，判處男子拘役40天，併科罰金20萬元，及沒收獵槍。另，男子持有土造獵槍部分，宜蘭檢方偵結不起訴。

判決書指出，宜蘭南澳鄉35歲林姓男子，因隔壁任姓鄰居在住處後方飼養了一隻性情凶悍的比特犬，經常對他追吠，長期被狗欺負，他心生不滿，2018年8月11日晚10時許，他氣不過之下，竟拿著平時到山上打獵用的土製獵槍，跑到鄰居住處後方，對這隻比特犬轟了一槍。



聽到槍聲後，任姓鄰居查看，愛犬受傷倒地，緊急將愛犬送羅東一家獸醫院救治。獸醫發現獵槍鋼珠貫穿比特犬脊椎，比特犬後肢麻痺癱瘓無法站立，任姓鄰居也報警為愛犬討公道。

法官審理，動物在法律上雖被視為「物」，但動物有其生命，對外界所施以其身之事有所感受，與一般無生命的物品有別，其生死除因順應自然法則外，人類既與動物同存於地球，自當尊重動物生命，不應對其騷擾、虐待或傷害。



而林男無視於動物保護法立法意旨，只因比特犬性情凶悍曾對其追吠，也未曾與鄰居理性溝通解決，竟拿著土製獵槍射擊比特犬，對動物保護社會風氣影響甚鉅，所為實屬可議，事發後，林男與鄰居未就此事達成和解與賠償。



不過法官考量林男犯後坦承犯行，態度尚佳，無前科，故依違反動保法第25條第1款之違反同法第6條規定，故意傷害動物，致動物肢體嚴重殘缺罪，判拘役40天，併科20萬元罰金，犯案的獵槍沒收。