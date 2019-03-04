排舞賽的最高殿堂　「台大盃」決賽門票搶到官網流量爆了！

實習記者鄭鈺鈴／綜合報導

「台大盃熱舞大賽」並不是台大的校內比賽，而是台灣最具指標性的排舞比賽，由於不限定只有學生才能參加，因此也吸引了許多職業舞團來一較高下。第25屆台大盃決賽將於4月4日在新北市多功能集會堂舉行，今日起開放網路購票，但因為大家都搶著親眼欣賞優秀舞者們在台上秀出絕活，同時太多人進入網站購票，導致官網流量竟然爆掉了！





▲2018年台大盃冠軍「No Communication No Love」。（圖／翻攝自台大盃熱舞大賽臉書粉絲專頁）

「台大盃熱舞大賽」是由台灣大學熱門舞蹈社學生於1995年所主辦的排舞比賽，原名為「全國大專熱舞大賽」，當時只限定大學生參加，作為各校熱舞社的同學會，更是各校的佼佼者一較高下的舞台，隨著元老級的參賽者一一畢業，台大熱舞社想讓學生舞團在畢業後仍有在台大盃活躍的機會，因此在2006年，台大盃更名為「台大盃全國熱門流行舞蹈大賽」，取消參賽身份為大專院校的限制，而在接下來的十多年，成為台灣街舞圈的指標。

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▲2018年台大盃亞軍「Mask」。（圖／翻攝自台大盃熱舞大賽臉書粉絲專頁）

台大盃熱舞大賽在街舞圈打響知名度，比賽規模愈趨愈大，近年也時常引起台灣社會的關注，例如2013年，以校園愛情為主的DS，或是2017年，將原住民舞蹈與街舞結合的Salaw。曾參加過台大盃的Mask黑爸也說到，台大盃是大家都一定會去看的比賽、活動，因為在這個活動可以啟發很多人。

▲2017年台大盃冠軍「Attitude Family」。（圖／翻攝自台大盃熱舞大賽臉書粉絲專頁）

而今年，第25屆台大盃已於昨（3）日由初賽61組舞團當中，選出15隊晉級，將於4月4日在新北市多功能集會堂進行決賽，今日起已於官網開放購票，但是沒想到票才一開賣，就因為同時太多人進入網站，導致官網流量竟然爆掉了！看來大家都搶著比賽當天前往排舞比賽的最高殿堂，要親眼欣賞各位優秀舞者們在台上秀出絕活。

▲2016年台大盃冠軍「Mr.Lady」。（圖／翻攝自台大盃熱舞大賽臉書粉絲專頁）