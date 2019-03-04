用泉水洗臉「鼻孔卡5cm水蛭」　女半個月狂流鼻血＋鼻塞嚇傻

▲ 醫生檢查王女鼻腔後，發現右側鼻腔內卡著一隻水蛭。（圖／翻攝自梨視頻，下同。）

大陸中心／綜合報導

廣東珠海有一名王姓女子在半個月前外出爬山，並在過程中用山泉水洗臉，沒想到回家之後，一直出現流鼻血、鼻塞等不舒服症狀，嚇得她趕緊到醫院求診。令人驚訝的是，王女之所以會出現流鼻血的症狀，竟是因為鼻腔內卡著一隻5公分長的水蛭。

根據《梨視頻》報導，王女在半個月前與好友相約外出爬山，途中眼見泉水清澈，便忍不住用水洗臉，但她突然感覺「鼻子有異物」，以為只是水流入鼻腔內所引起，沒想到回家後，一直出現流鼻水、鼻塞等症狀，於是在家人勸告下到廣東省第二人民醫院珠海醫院就醫。

▼ 王女爬山途經的泉水。

令人驚訝的是，耳鼻喉頭頸外科主任張學輝主任發現，王女右側鼻腔內竟然有一隻活體水蛭，因為擔心水蛭從鼻咽部跑到咽喉，甚至進入食道內，於是他在麻醉王女後，直接用儀器拉出5公分水蛭。

▼ 從王女鼻腔內拉出的水蛭，長達5公分。



張學輝表示，水蛭一般體型非常小，不易被肉眼觀察，而且春、秋季節正好是它們的活躍時期，因此外出遊玩時，在潮濕山林或草地時，最好要穿長褲，也要盡量避免使用清水洗臉，或是喝水、直接吃水中蔬菜等。

王女鼻腔卡水蛭的消息發布後，許多網友驚恐地表示，「太嚇人了」、「我以前喝過泉水，慘了」、「媽呀。上次還看到什麼喉嚨裡也有。這東西怎麼防不勝防啊，嚇死人」、「我以前也有被水蛭爬到腿部皮膚內的經驗」、「不理解流血半個月才去醫院，要是我一天我就跑醫院了」。