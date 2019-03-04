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陸新機構亮相部長通道　王曉濤：援外工作將「精打細算」

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▲▼大陸國家國際發展合作署署長王曉濤。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國家國際發展合作署署長王曉濤。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

今年大陸全國兩會召開，於3日政協大會後開放「部長通道」讓機關首長受訪。值得注意的是，今年多由去年剛成立的機構亮相，其中針對「一帶一路」倡議等推動，國家國際發展合作署署長王曉濤說，本署的成立代表大陸對外援助事務踏上新爭程，未來將精打細算，確保花好每一分錢，請大家放心。

兩會「部長通道」是指位於北京人民大會堂北大廳外，一段長度不超過一百公尺的通道，是國務院各部門負責人參加全體會議的必經之路。自2014年全國兩會時起，為讓媒體採訪更加規範，由大會工作人員擔任「採訪引導員」，請部長們主動面對採訪問題，「部長通道」應運而生並逐步完善，換言之就是有規劃的「臨時採訪區」。

▲▼2019兩會政協大會「部長通道」。（圖／記者陳政錄攝）

▲2019兩會政協大會「部長通道」，國家國際發展合作署署長王曉濤受訪。（圖／記者陳政錄攝）

在3日的政協會議後，部長通道安排民航局、退役軍人事務部、國家文物局、醫療保障局、國際發展合作署、生態環境部等機關首長受訪，其中除民航局、國家文物局外，其他4個都是去年按國務院機構改革方案新成立的機構。

面對近年大陸推動一帶一路倡議面臨諸多挑戰，國家國際發展合作署署長王曉濤指出，本署成立係中國對外援助史上的里程碑，踏上新爭程，彰顯對外援助事務的改革。

▲▼一帶一路沿線國家斯里蘭卡。（圖／CFP）

▲一帶一路倡議沿線國家斯里蘭卡正在進行基礎建設。（圖／CFP）

他說，「中國仍是發展中國家，地區之間、城鄉之間發展不平衡，發展和改善民生的任務還很重」。指出大陸外援助，仍屬於「南南合作」（發展中國家間的經濟技術合作）的範圍，未來將會堅持量力而行、盡力而為的原則。「精打細算，確保花好每一分錢」，請大家放心。

不過王曉濤也強調，新時代的援外工作，將繼續服務好中國特色大國外交和「一帶一路」建設，把中國人民的正義感和同情心展示給國際社會，把中國人民雪中送炭、扶危濟困的形象展示給國際社會。為構建人類命運共同體作出積極貢獻。

▼大陸「一帶一路」推進示意圖。（圖／翻攝自搜狐）

▲▼「一帶一路」圖。（圖／翻攝自搜狐）

▼2019兩會政協大會「部長通道」。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼2019兩會政協大會「部長通道」。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼2019兩會政協大會「部長通道」。（圖／記者陳政錄攝）

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關鍵字：2019兩會,2019政協,2019人大,部長通道,一帶一路,國家醫療保障局

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