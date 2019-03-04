龍捲風襲美阿拉巴馬州　破壞範圍寬達400m釀14死

▲阿拉巴馬州遭龍捲風襲擊。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國東南部阿拉巴馬州3日遭「疑似」龍捲風的強烈風暴襲擊，共造成14人死亡，數十人受傷，電線桿也在風暴中遭吹斷，有超過2萬5千戶停電，該州宣佈進入緊急狀態。阿拉巴馬州管理局局長表示，阿拉巴馬州北部才遭洪水侵襲，如今又遭風暴肆虐，目前正在評估所有災難性損害中。阿拉巴馬州附近的州也隨即發佈大量龍捲風警報。

Absolutely heartbreaking damage after a tornado ripped through Talbotton, Georgia.



Full video: https://t.co/rxglsOaFYm pic.twitter.com/Nxs6ufvMuz — WeatherNation (@WeatherNation) 2019年3月3日

從影片中可看到，多棟房屋的屋頂遭掀起，車輛也被吹翻，路邊的樹木也被連根拔起或折斷。位在該州的李郡（Lee County）受創最嚴重，當地緊急救援單位接獲數十通求助電話，派出約150人救災。縣長瓊斯（Jay Jones）表示，龍捲風損害面積長達數公里，寬度至少達400公尺，數十棟房屋受損嚴重，「目前已確認有14人死亡，還有幾名情況較嚴重的傷者，另外，仍有多名失蹤者尚未尋獲。」

My hometown got hit by a MASSIVE tornado earlier. Please keep Lee County, Alabama in your prayers. There are multiple fatalities and more injuries than they can count. Damage covers a large area and lot of families looking for missing family members. pic.twitter.com/qZAYdZFTWz — Joshua Miller (@JoshuaDairen) 2019年3月4日

阿拉巴馬州北部上週因強烈降雨，導致各地區發佈洪水警報，當地學校被迫關閉，居民也以小艇取代汽車移動。