龍捲風襲美阿拉巴馬州　破壞範圍寬達400m釀14死

▲阿拉巴馬州遭龍捲風襲擊。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國東南部阿拉巴馬州3日遭「疑似」龍捲風的強烈風暴襲擊,共造成14人死亡,數十人受傷,電線桿也在風暴中遭吹斷,有超過2萬5千戶停電,該州宣佈進入緊急狀態。阿拉巴馬州管理局局長表示,阿拉巴馬州北部才遭洪水侵襲,如今又遭風暴肆虐,目前正在評估所有災難性損害中。阿拉巴馬州附近的州也隨即發佈大量龍捲風警報。

從影片中可看到,多棟房屋的屋頂遭掀起,車輛也被吹翻,路邊的樹木也被連根拔起或折斷。位在該州的李郡(Lee County)受創最嚴重,當地緊急救援單位接獲數十通求助電話,派出約150人救災。縣長瓊斯(Jay Jones)表示,龍捲風損害面積長達數公里,寬度至少達400公尺,數十棟房屋受損嚴重,「目前已確認有14人死亡,還有幾名情況較嚴重的傷者,另外,仍有多名失蹤者尚未尋獲。」

My hometown got hit by a MASSIVE tornado earlier. Please keep Lee County, Alabama in your prayers. There are multiple fatalities and more injuries than they can count. Damage covers a large area and lot of families looking for missing family members. pic.twitter.com/qZAYdZFTWz