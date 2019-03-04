金正恩離開越南　隨扈多留飯店5hrs清除一切DNA「不開放預約」

▲ 金正恩隨扈包圍防彈賓士、跟車跑步。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

越南「川金二會」2月28日落幕，美國總統川普當天便搭乘空軍一號返國，北韓領導人金正恩則停留當地進行親善訪問，2日上午9時30分左右才離開下榻的美利亞飯店，啟程返回平壤。而每逢峰會就會在防彈賓士周圍跟車小跑的隨扈團隊則在飯店多停留足足5小時，以清除領導人留下的一切痕跡。

南韓《朝鮮日報》4日報導，記者在2日下午2時左右前往美利亞飯店時，正好目睹北韓警衛隊進行善後的場面。當時警衛隊及隨行官員下榻的樓層已經清理完畢，管制也已經解除，但金正恩居住的22樓及進行會議的21樓仍在管制中，各處樓梯都有隨扈站崗；飯店1樓大廳的安檢措施也持續到北韓人員全數離開飯店以後才撤除。

▲▼金正恩啟程離開越南，民眾夾道歡送。（圖／路透社）

據悉，22樓的清掃工作相較其他房間仔細許多，因為必須清除金正恩留下的頭髮、指紋、唾液等，以避免洩露領導人的重要DNA密碼；與美國協商相關情報也必須嚴防外洩。記者表示希望預約22樓的房間時，飯店業者便明確拒絕，同時追問記者身分，「雖然金委員長已經離開，房間是空的，但目前不提供預約。你是哪裡人？預約房間的目的是什麼？」

另一方面，籌備2月27日晚宴的美利亞飯店首席廚師史瑪特（Paul Smart）3日向《法新社》透露，當晚餐桌上的料理食材都是由北韓裝在冷凍的金屬容器中，一路從平壤送到河內，不假他人之手，「肉的顏色鮮紅，富有油脂，看起來很像日本和牛。」他也提到，金正恩喜歡吃很生的肉，川普則是喜歡全熟。