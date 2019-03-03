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兒摔溜滑梯破頭流血！熱心阿公「妳等我」開車載送醫　媽哭：謝你願意雞婆

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兒摔下溜滑梯頭流血！熱心阿公「妳等我」開車載送醫　母：謝謝你願意雞婆。（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO拍下熱心阿公開車的背影，「希望您老人家福澤長壽萬年」。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

這位熱心的阿公您在哪？一名媽媽帶兒子玩溜滑梯，結果兒子不慎摔破額頭；當時一名阿公非常熱心，直接開車載母子倆去醫院，之後就悄悄離開。這名媽媽現在想找這名恩人，「希望您能看到這篇文章，表達我對您的感激。」有網友問「有記下車牌嗎」；原PO回「白色的Nissan」。她也感嘆當時其他人來來去去也沒人上前關心，「覺得心寒..或許是因為不想蹚渾水。」

媽媽今天（3日）在「爆廢公社」臉書社團說，「今天發生的事太驚恐了，我認真覺得是我沒有做好媽媽的角色，才讓我的小寶貝受傷，對不起真的很難過，哭了好多次。」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，2日下午帶孩子去公園玩，「他跑上去溜滑梯，我跑在後面追，他卻在一瞬間從溜滑梯上面摔下來」；她衝過去抱著孩子，見額頭破洞血流不止，趕快脫下外套止住傷口，「我自己也是哭到不行」。

▼原PO的兒子玩溜滑梯不慎摔破頭。（圖／達志／示意圖）

溜滑梯示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

當時公園裡還有一位阿公帶著孫子來玩，見狀很緊張跑來詢問需不需要協助叫救護車；媽媽回「我可以叫計程車好了，比較快。」她說，阿公非常熱心叫她等他，他回去開車載他們去醫院，「弟弟一邊哭一邊尖叫，等待時間感覺過得很漫長…」

原PO表示，旁邊的人來來去去也沒人想靠過來關心一下，「覺得心寒..或許是因為不想蹚渾水」。阿公之後開一輛白色轎車，扶母子倆上車後直奔醫院，路上還一直安慰她別擔心、沒事的。她說，「我這時候已經哭到不行了」。

「阿公也是很擔心，一直問我有沒有家人來」，原PO回，小孩的阿嬤應該快到了，「之後阿公就悄悄離開，想跟他要聯絡方式，他也不給。」到急診室後，小孩被送進手術室縫了好幾針，已經回家休養。

▼原PO自責沒顧好小孩。（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

▲▼媽媽。（圖／Pixabay免費圖庫）

「我打給家人講話，手一直在抖，我實在是太害怕了，快嚇死了，真的！」原PO說，「小寶貝，我好害怕你怎麼了。謝謝阿公伸出援手幫助我們，真的非常感謝您，在現在這個冷漠的社會中，願意雞婆又願意幫助一個無助的媽媽，真的讓我很感動，希望您老人家福澤長壽萬年！希望您能看到這篇文章。」有網友問「有記下車牌嗎」；原PO回「白色的Nissan」。

對此，許多網友大讚阿公太熱心，「這位阿公真是台灣最美風景」、「社會很多暖心的人，心存善念就會有貴人幫助，願弟弟趕快好起來」、「阿公真是好心人..你無法報答阿公就把阿公的愛傳出去，以後看到需要幫助的人，不要當個冷漠的人，就是對阿公的報答了」。

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關鍵字：溜滑梯,爆廢公社

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