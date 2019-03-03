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汪洋：支持委員對中美經貿發聲「宣示維護國家利益的信心」

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▲▼大陸全國政協第十三屆第二次會議上，主席汪洋發表講話。（圖／翻攝自央視）

▲汪洋在全國政協開幕會上報告。（圖／翻攝央視）

記者蔡紹堅、陳政錄／台北－北京連線報導

大陸全國政協十三屆二次會議於3月3日下午在北京人民大會堂開幕，在回顧2018年外交方面的主要工作時，全國政協主席汪洋提及中美經貿摩擦，他表示，「召開國際形勢分析會，支持政協委員就應對中美經貿摩擦及時發聲、積極建言，宣示各黨派團體、各族各界人士堅決維護國家利益的鮮明態度和堅定信心。」

汪洋指出，2018年積極開展對外友好交往，致力營造良好外部環境，內容包括按照國家外交工作總體部署，務實開展高層交往，深化同外國相關機構、政治組織、媒體智庫和各界人士的交流。

▲▼大陸全國政協第十三屆第二次會議上，主席汪洋發表講話。（圖／翻攝自央視）

關於豐富對外交流內容和方式，汪洋提到，去年首次舉辦外國駐華使節進政協活動，邀請41個非洲國家駐華使節和非洲聯盟駐華代表到全國政協參觀座談。並著力講好中國共產黨治國理政的故事、各族人民奮進新時代的故事、新型政黨制度和人民政協的故事，宣介構建人類命運共同體理念。

經貿方面，汪洋表示，以共建「一帶一路」為主題舉辦中非經濟社會理事會圓桌會議，成立全國政協中非友好小組。組織專委會開展對外交流，並圍繞境外經貿合作區、國際陸海貿易新通道、中國—東盟區域經濟合作、中新互聯互通南向通道、中歐班列運行等深入調研議政。支持中國經濟社會理事會與歐盟經濟社會委員會共同舉辦第16次中歐圓桌會議，支持中國宗教界和平委員會參加亞洲宗教和平會議。

中美經貿摩擦方面，汪洋指出，召開了國際形勢分析會，支持政協委員就應對中美經貿摩擦及時發聲、積極建言，宣示各黨派團體、各族各界人士堅決維護國家利益的鮮明態度和堅定信心。

▼第七輪中美貿易談判。（圖／路透社）

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