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房內滿是鮮血！迪士尼郵輪員工船上服藥墮胎　塑膠袋包嬰塞櫃釀死

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▲▼Disney Fantasy。（圖／取自disney cruise line）

▲整起事件發生在2012年，直到最近才曝光。（圖／取自disney cruise line）

國際中心／綜合報導

迪士尼旗下一艘郵輪「迪士尼幻想號」（Disney Fantasy）傳出有巴西籍懷孕員工在船上服用墮胎藥，直接就在房間內產下一子，隨後更將產下的嬰兒塞在洗手台下方的櫃子裡，導致嬰兒死亡。事件爆發後，這名自行服用非法墮胎藥的女子已被巴哈馬警察拘留，整起案件也交由巴哈馬皇家警察局負責調查。

根據英國《鏡報》報導，迪士尼幻想號這名巴西籍的女員工2012年8月趁著郵輪停靠在墨西哥的空檔，到當地購買墮胎藥，並帶上位於船艙內的宿舍。服用藥物後，這名女子在房間內產下一子，並偷偷將嬰兒放進袋子後塞進洗手台下的櫃子。然而該女子產子後大量失血，虛弱倒地，連滿地的血跡都還來不及整理，就被其他員工發現。

室友發現倒地的女員工後，馬上聯絡主管，但主管到房間看了一眼，又傳訊請郵輪總監前來，卻沒有人及時將嬰兒送往醫務室，最終嬰兒因太晚就醫不幸喪命，整起案件在最近才曝了光。郵輪抵達巴哈馬後，案件則交由巴哈馬皇家警察處理並深入調查，而非法墮胎的女員工也馬上被拘留，另外4名員工則因沒有依從正規程序處理遭到迪士尼郵輪開除。法醫驗屍後發現，嬰兒一出生時其實尚有呼吸，是因為錯過黃金救援時間，才會在塑膠袋慢慢死去。

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關鍵字：Disney Fantasy,迪士尼幻想號

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