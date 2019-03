正妹議員高嘉瑜日前上政論節目《少康戰情室》表示,曾和柯文哲去美國出訪過一次,在機上有空姐得知柯文哲是一位市長,特地端水想讓市長喝,但被柯文哲一句「Leave me alone」回絕了。但是隨後高嘉瑜又改口是記錯了,應該是「keep away from me」。