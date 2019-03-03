委員、代表雙重身份　大陸全國兩會「雙跨」再現

▲2019大陸全國兩會將北京人民大會堂舉行。（圖／記者曾俊豪攝）

記者魏有德／綜合報導

2019大陸全國兩會將登場，各地政協委員、人大代表陸續抵達北京參加會議。現任中共中央統戰部副部長鄒曉東日前被增補為第13屆全國政協委員，並出任副秘書長，同時，他還有另一個身份是浙江省代表團的人大代表。據了解，除鄒曉東外，大陸社科院院長謝伏瞻同樣具有全國政協委員及河南省人大代表「雙重身份」。

▲中共中央統戰部副部長鄒曉東擁有「政協委員」及「人大代表」雙重身份。（圖／翻攝大陸網站）

微信公眾號《長安街知事》提到，一人身兼人大代表和政協委員，被稱為「雙跨」，這樣的例子並不罕見，多出現在「換屆」之年。全國政協相關負責人曾介紹，「這種情況並不違法，也沒有規定不可以同時擁有兩個身份。但按照中央要求，一般不做這種安排，往往特殊情況才會出現。」

《長安街知事》分析，「雙跨」情況的出現，與人大代表、政協委員的產生方式有關。一般而言，根據大陸《全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》，縣級以上人民代表大會的代表，是由下一級人民代表大會選舉產生，政協委員產生方式則有很大不同。

大陸《中國政協網》指出，政協委員產生步驟依序為，提名推薦、協商確定建議名單、經政協常務委員會會議通過後公佈。增補政協委員的程序，也需要經過上述步驟。

「雙跨」的代表和委員曾表示，合理安排好時間，是可以同時履行人大代表和政協委員職責；代表和委員都不是專職，而是兼職，不存在同時身兼兩個身份、能不能履行好職責的問題。

▲現任大陸社科院院長謝伏瞻。（圖／翻攝大陸網站）

由浙江大學黨委書記任調任中央統戰部副部長的鄒曉東，此前獲增補為全國政協委員，當時他已經具有全國人大代表身份。時任河南省委書記謝伏瞻（現任大陸社會科學院院長）在2018年1月30日當選為第13屆全國人大代表，同年1月24日公佈的第十三屆全國政協委員名單中，謝伏瞻的名字也已經被列入。因此，2019年大陸全國兩會13屆第二次會議上將同時出現兩位「雙跨」委員、代表。

