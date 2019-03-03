拆機魔人手不用癢了　雷軍微博直接貼小米9拆解照

▲拆機魔人不用把小米9給拆了，官方貼心地貼了拆機照給你 。（圖／記者洪聖壹攝）

記者邱倢芯／綜合報導

有許多「拆機魔人」一拿到新手機總是會手癢拆一下，來偷窺一下手機內的零件秘密；但是今年的小米超反常，執行長雷軍和副總林斌不但在發表會前直接在微博上進行「每天一爆料」，用實機照、規格與功能等來吸引消費者眼球；雷軍甚至在手機發表後，直接在微博上貼出了小米9的拆解照，形同一支沒有秘密的手機。

▼小米9拆解照。（圖／翻攝自微博）

雷軍昨（2）日直接在自己微博上貼出了九張小米9的拆解照；照片中可見手機內部擁有大面積的石墨烯加以散熱，且搭載了5層納米晶+多股繞線技術以實現20W的無線閃充。

▼小米9搭載了5層納米晶+多股繞線技術以實現20W的無線閃充。（圖／翻攝自微博）

無論是按鍵還是充電接口都支援生活防水、防潑濺；主鏡頭採用Sony 4,800萬超廣角微距AI三鏡頭。此外，雷軍也大方地貼出小米9所採用的處理器為高通S855晶片。

▼小米9採用高通S855晶片。（圖／翻攝自微博）

一般來說，一家公司膽敢將自家產品秘密貼出來，應是對商品有一定的信心；而在看完小米9的拆解圖後，可以發現此款手機皆是採用零組件大廠的產品，且小米9又是目前市面上最便宜的S855手機，不難理解為何雷軍敢大方地秀出拆解照了。