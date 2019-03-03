耗資近7億！青海「火星營地」亮相　首夜「模擬著陸」實驗失敗

▲ 冷湖火星營地。（圖／中新社）

記者朱世凱／綜合報導

大陸首個火星模擬基地1日正式投入運營，開營儀式在當日晚間於青海茫崖市冷湖舉行，營員同時進行了「模擬火星著陸」實驗，不料著陸艙升空後並沒有打開降落傘，使得實驗失敗。火星營地（北京）教育科技有限公司總經理高峻嶺表示，實驗雖然失敗，卻也讓學員「更加了解火星著陸的艱辛」。

據《中新社》報導，冷湖「火星營地」坐落在大陸四大盆地之一的柴達木盆地邊緣，佔地面積約5.3公頃，睡眠艙可容納60人住宿，帳篷可容納100人住宿。高峻嶺說，營地所處的俄博梁雅丹因具有火星地貌特徵，被譽為「地球上最不像地球的地方」，他們想以此特徵，打造火星登陸的完整體驗。

▼ 俄博梁雅丹。（圖／中新社）

營地在1日晚間舉行開幕儀式前，營員參與「模擬火星著陸計劃」實驗，將「火星著陸艙」由四軸飛行器牽引至高空，著陸艙脫離飛行器後加速降落，但未能打開降落傘。高峻嶺說，日後設計著陸器時，學員便會多加考慮氣壓、溫度等更嚴苛的環境因素。

據悉，冷湖火星營地於2018年6月底開工，總投資約1.5億元人民幣（約新台幣7億元），為了吸引更多科考專家前往考察，火星營地也已建成用來天文觀測的雙塔。中國航天科技國際交流中心文創事業部部長潘國輝表示，火星營地的地貌與火星相似，設立營地「為國家研究火星提供了科學手段」。