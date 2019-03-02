可以體驗住在火星的感覺！斥資1.5億的「火星營地」開始運營

▲ 冷湖火星營地集裝箱。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

大陸首個火星模擬基地1日正式投入運營，其開營儀式1日晚間在青海茫崖市冷湖舉行。冷湖「火星營地」斥資1.5億元人民幣（約新台幣7億元）打造，其所處的俄博梁雅丹被稱為「最不像地球的地方」。據悉，來該基地的人都能身臨其境的體驗到居住在火星的狀態，就像「進入電影中」一樣。

據《中新社》報導，冷湖「火星營地」坐落於大陸四大盆地之一的柴達木盆地邊緣，佔地面積約5.3公頃，睡眠艙可容納60人住宿，帳篷可容納100人住宿。在這片廣闊而又蒼涼的土地上，來這的人都能身臨其境地體驗到居住在火星的狀態，曾經只能在電影中看到的場景，在「火星營地」也能體驗到。

▲俄博梁雅丹。（圖／中新社）

冷湖火星小鎮項目負責人高峻嶺介紹，營地所處的俄博梁雅丹因具有火星地貌特徵，被譽為「地球上最不像地球的地方」，此結合俄博梁雅丹的火星地貌特徵，打造火星登陸的完整體驗，一個全封閉式的火星營地拔地而起。

他表示，營地設於此處，恍如踏足火星，且營地建設風格也模擬未來人類移居火星後的生存環境，搭建有總部大樓、火星艙等，使體驗者有身臨其境之感；同時為吸引更多科考專家前來科學考察，用於天文觀測的雙塔也已建成。

高峻嶺透露，冷湖火星營地於2018年6月底開工，總投資1.5億元人民幣（約新台幣7億元）。

▼夜空下的冷湖火星營地。（圖／中新社）