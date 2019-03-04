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前律師爆川普違法！美眾院司法委員會調60文件　調查是否濫權

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▲美國總統川普（Donald Trump）在美國「保守政治行動會議」（Conservative Political Action Conference, CPAC）。（圖／路透社）

▲美眾院司法委員會將調查總統川普。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國眾議院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）在當地時間3日表示，委員會將會向60名來自白宮的個人或組織調閱文件，以便調查總統川普是否有妨礙司法或濫權，另外還包含川普的兒子小唐納（Donald Trump Jr.）、川普集團（Trump Organization）財務長懷索柏格（Allen Weisselberg）等人的文件。

民主黨籍的納德勒接受美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）時提到此事，當主持人問道是否認為川普有妨礙司法時，他回答「是的」。納德勒還表示，共和黨人在過去兩年期間，包庇總統免於付出適當的責任，甚至威脅要彈劾司法部的人，「保護法治是我們的職責，也是我們運作的核心，因此我們將展開有關濫權、貪污腐敗以及妨礙司法的調查」。

不過，在這場訪問之前，納德勒提到，現在談論是否要彈劾總統還太早，因為這是條很長的路，「我們將會展開適當調查，但並非針對彈劾，在彈劾開始之前，我們必須讓美國大眾了解這是該做的事情」。

川普前律師柯恩（Michael Cohen）上週在白宮監督委員會進行公開聽證會，他指控川普是騙子和種族主義者，並表示總統還涉及未公開的違法行為。柯恩也提到，他的確有付「封口費」給傳聞中川普的外遇對象，成人女星「暴風女」丹妮絲（Daniels. Daniels），而且其中一張支票上還有川普的簽名，當時他已經是美國總統。

▼司法委員會主席納德勒。（圖／路透社）

▲▼美國眾議院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）。（圖／路透）

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關鍵字：川普,律師,柯恩,北美要聞

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