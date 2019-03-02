蔡英文：台灣不挑釁大陸　但「台灣人不接受一國兩制」

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文近期接連接受外媒專訪，繼CNN之後，228當日她再接受日媒產經新聞專訪。蔡英文在專訪中提到，面對美中關係「新冷戰」，台灣作為區域和平穩定的貢獻者，面對大陸將採取謹慎、不挑釁立場，但也要清楚告訴大陸及全世界，「台灣人不接受一國兩制」。

蔡英文接受產經新聞總社編集局長井口文彥專訪，井口文彥提到，有人稱現在的美中關係是「新冷戰」，如果台灣在不成為區域的不穩定因素，和提升臺灣的國際參與空間中，必須要兩者擇一的時候，總統會以哪一個為優先？準備做什麼樣的努力和具體的做法來克服這個難關？

蔡英文表示，台灣身為區域和平穩定的貢獻者，採取的是一個能夠幫忙，能夠協助這個區域和平穩定的姿態，她強調，「如果碰到我們真的要對事情表達自己強烈的立場的時候，我們為了這個區域的和平穩定採取一個不挑釁的立場，我們也小心地、謹慎地處理兩岸的關係，但是當我們應該要講清楚的時候，我們不會不講，我們會很清楚的告訴大陸，也會很清楚的告訴全世界。」

蔡英文舉例，今年元月二日，大陸方面說了「一國兩制」方案，這個時候就是台灣要站出來清楚的告訴大陸及全世界，「『一國兩制』的方案，是台灣人不能夠接受的，同時我們也告訴全世界，這不是台灣人可以接受的，所以一方面我們採取一個不挑釁的立場，但是另外一方面，碰到我們堅守的底線的時候，我們會大聲地把它講出來，不會模糊我們的態度，我們會把堅守的底線向全世界說明，也讓中國不要產生誤判。」