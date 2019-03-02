華聞快遞／陸2月期貨市場成交量約1.98億口　同比增長58.05%

▲2月大陸期貨市場成交額約14.18兆元人民幣。（圖／記者謝婷婷攝）



《北京》2月全中國期貨市場成交量約1.98億口 同比增長58.05%

中國期貨協會1日公布，2月大陸全國期貨市場交易情況，2月期貨市場成交量約1.98億口，同比增長58.05%；成交額約14.18兆元人民幣，同比增長53.23%。1月至2月大陸全國期貨市場累計成交額約33.56兆元人民幣，同比增長43.6%；累計成交量約4.7億口，同比增長42.78%。（新華社）

《河南》第十三屆中國河南投洽會將啟 擬邀匈牙利等國為主賓國

河南省政府2日記者會上指出，第十三屆中國河南國際投資貿易洽談會將於4月8日至11日在鄭州舉行，擬邀請匈牙利等國作為主賓國，並舉辦主賓國開館式活動，本屆投洽會共徵集招商引資項目3509個，招商項目門類齊全，涵蓋裝備製造、生物製藥、電子信息、文化旅遊、現代物流、現代農業、金融行業等。（中新社）

《北京》2018年中國基本醫療保險基金總支出1.76兆元人民幣

大陸國家醫保局日前發布數據顯示，2018年中國基本醫療保險基金總收入21,090.11億元人民幣，總支出17,607.65億元人民幣，其中，全年職工基本醫療保險基金收入13,259.28億元人民幣，增長8.7%，基金支出10,504.92億元人民幣，增長11.5%。（新華社）

《青海》中國首個科學火星模擬基地 在青海海西建成投運

冷胡「火星營地」開營儀式1日在青海省海西州茫崖市冷湖地區舉行，標誌著中國首個科學火星模擬基地建成投運。冷湖火星營地位於青海省海西蒙古族藏族自治州芒崖市冷湖鎮以西60公里處的俄博梁雅丹地區，距離敦煌機場270公里，德令哈機場430公里，火星營地占地面積約80畝，可同時容納60人睡眠艙住宿，100人帳篷住宿。（中新社）

▼中國首個科學火星模擬基地在青海建成。（圖／中新社）



《江蘇》蘇通特高壓長江綜合管廊隧道軌道工程完工

由中鐵十四局承建的蘇(州)(南)通1100千伏特高壓電力管廊長江隧道內軌道工程2日澆築完成最後一方混凝土，標誌著該隧道主體工程全部完工，全面轉入輸電設備安裝階段。據了解，該隧道全長5468.5米，最深處78.4米，最大水土壓力達到9.8巴（980,000 Pa），是目前中國埋深最深，水壓力最高的電力越江隧道。（中新社）

《河南》中歐班列（鄭州）跨境電商專線開通 貨銷歐洲28國

中歐班列(鄭州)首條跨境電商「菜鳥號」專線2日在鄭州國際陸港開行，該專列由此駛向比利時列日（Liège），每周運行兩班。據了解，在中歐班列抵達列日後，「菜鳥」將聯合在全歐的數十個合作夥伴，將貨物送至波蘭、法國、捷克等28個國家。（中新社）

《四川》四川不斷擴展海內外「朋友圈」 構築內陸對外開放合作高地

過去一年，開放四川的海內外「朋友圈」越來越大，獲批在四川設立的領事機構達17個，居中西部第一；建立了275對遍及世界五大洲的國際友城和友好合作關係。近年來，四川與海內外的好友們在投資貿易、社會文化、教育、基礎設施等領域的合作交流日益密切，多國政要還頻頻到訪開放的「天府之國」。（中新社）

《天津》京津冀協同發展五周年 「魅力西青」進京招商攬企

「京津冀協同發展·魅力西青」合作交流大會1日在大陸國家會議中心舉行，本次交流會吸引了研發辦公和總部類企業代表，以及人工智能、大數據、智能網聯、生物醫藥、新能源新材料、文化旅遊、商業地產等行業知名專家和業內精英400餘人參加。會議結合西青「兩城三帶三區」規劃建設，向來天津的廣大投資者提供了豐富的載體空間和廣闊合作機遇。（中新社）

▼「京津冀協同發展·魅力西青」合作交流大會在大陸國家會議中心舉行。（圖／中新社）

