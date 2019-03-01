華聞快遞／家政服務業將建立紅、黑名單制度

▲家政業在大陸正夯。（圖／視覺中國）

《北京》家政服務業將建立紅、黑名單制度

大陸商務部起草了徵求意見稿，提出家政服務領域守信激勵和失信懲戒機制，建立和規範家政服務領域守信主體「紅名單」制度，同時建立失信主體「黑名單」制度。《意見稿》指出，建立家政服務員信用檔案；經家政服務員本人同意，企業應允許消費者查閱家政服務員的包含犯罪背景核查結果的信用信息等。（中新社）

《湖南》2018引進僑港澳資合同額922億

據統計，該省累計批准的外商投資企業和投資金額中，僑（含港澳）資企業約佔外資企業總數的65%，投資總額約佔外資總額的70%；2018年湖南僑聯系統共牽線搭橋引進僑港澳資合同額人民幣200億元（約新台幣992億元）。湖南現有海外僑胞50餘萬，大陸歸僑僑眷60萬。（中新社）

《北京》央行：牽頭建立完善金融消費者保護協調機制

人民銀行2019年金融消費權益保護工作會議近日提出，2019年人民銀行金融消費權益保護工作系統要進一步明確金融消費權益保護工作各項職責，加快推進金融消費權益保護重點工作，牽頭建立完善金融消費者保護協調機制，深入開展金融消費權益保護調查研究，切實加強金融消費權益保護系統幹部隊伍建設。（證券時報）

《上海》智能製造推動產業高質量發展 平均生產效率提升超50%

上海智能製造平均生產效率提升50%以上，最高提高3.8倍以上，運營成本平均降低30%左右，最高降低79.4%。目前，上海已成為大陸最大的智能製造系統解決方案供應商輸出地之一。據統計，2018上海重點集成商（11家）總產值1-12月為242.95億元人民幣，同比增長7.7%；上海工業機器人產業規模位居全國第一。（上海經信委）

▼ 工業類機器人自動演示作業場景 。（圖／中新社）

《四川》城鎮新增就業85萬 失業率控制在4.5%以內

四川今年全省城鎮新增就業目標85萬人，城鎮登記失業率控制在4.5%以內。省人社廳相關負責人介紹，將圍繞「5+1」萬億級產業培育和建筑、旅遊萬億級產業及農業、現代服務業等產業發展，支持企業降本增效、穩定和拓展就業崗位；優化營商環境，打造「雙創」升級版，通過發展民營經濟、開發公益崗位、鼓勵創新創業等創造更多就業崗位。此外，還將通過大力發展新經濟、新業態、新模式、新職業，從而拓展就業新空間。（四川在線）

《廣東》廣州市推出59條措施 降低製造業企業成本

廣州市政府近日宣布，計劃從降低企業稅收、土地成本、企業社會保險成本、用電成本、運輸成本、企業融資成本、企業制度性交易成本，且支持工業企業盤活土地資源提高利用率、支持製造業高質量發展、加大重大產業項目支持力度等10大方面，降低製造業企業成本。具體措施包括企業所得稅按最低應稅所得率徵收、符合條件的企業未抵扣完的增值稅進項稅額予以退還；允許按規劃用地圍牆內面積出讓工業用地；組織開展高速公路差異化收費試點研究等。（中新社）

《北京》1月新設外商投資企業146家 同比增近三成

北京市商務局近日透露，今年1月份，北京新設外商投資企業146家，同比增長29.2%；實際利用外資16.9億美元，同比增長5%。其中，服務業新設外商投資企業佔比高達97%，共計142家同比增長35.2%；實際利用外資12.5億美元，佔比74.3%。 （中新社）

《湖北》武漢試點政府購買服務方式 590套公租房交由市場機搆管理

為了破解這些公租房運營難題，政府嘗試採取政府購買服務的方式，將公租房交由市場機搆管理。武漢市率先開展政府購買公租房運營管理服務試點工作，明確了運營服務承接主體的工作內容、考核標準、獎懲機制，設計了履約保證、租金收繳渠道等資金風險防範機制，設立了資金專戶，細化了運營管理的退出機制等。（新華社）

▼湖北省武漢光穀步行街日景。（圖／CFP）