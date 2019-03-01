阿里山「傳說鬼魅」作怪？森林大火燃燒破12小時　民眾驚：遠看像火山爆發

▲阿里山森林大火延燒破12小時。（圖／地方中心翻攝）

社會中心／嘉義報導

阿里山國家風景區1日早上發生森林火警，地點在嘉義縣阿里山隙頂風景區的象山，火勢持續延燒，截至晚間9點，還未完全撲滅。畫面只見山頭出現明顯的火光，天空也竄出陣陣濃煙，據了解，燃燒時間已經突破了12小時。

有網友在不公開社團《爆料公社》PO出照片提到，「往阿里山快到石卓的路上，遠處的山頭燒起來了！不知道相關單位是否知情，這年頭還需要燒墾嗎？」畫面只見大火在山頭持續燃燒，濃煙也往天空上爆竄。不少民眾、網友提到，「像是火山爆發」「面積看來不小」「怎麼每到連續假日都有火燒山啊」。

▲阿里山森林大火。（圖／翻攝自爆料公社）



根據嘉義縣消防局指出，目前林務局嘉義林區管理處和奮起湖分隊仍持續在滅火當中，但因為山頂抵達不易，目前也已申請在2日早上派遣直昇機上山進行滅火。



消防局還提到，火災現場燃燒約3千平方公尺，現場抵達不易，從奮起湖出發就需要2個小時，到了阿里山鄉的里佳村還要步行4至5個小時，才可以到象山的山腳下，山頂還需攀爬近80度斷崖，相關人員根本無法順利抵達，附近也找不到水源，因此申請直升機滅火。

嘉義林管處副處長李定忠接受媒體訪問時指出，「象山」四周有巃頭山、公田大山、潮州湖山、三延平山、鞍頂山等5座山，每當「象山」因落石發出巨響，猶如鬼魅作怪，因此被稱為「五鬼鬧銅鐘」。

▼阿里山火燒山。（圖／網友黃昶銪提供／地方中心翻攝）