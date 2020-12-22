生態給付升級方案每年花2億　陳吉仲：預算編列都沒問題

▲陳吉仲表示，生態給付推動方案每年預算2億。（圖／翻攝林務局臉書）



記者許展溢／台北報導

林務局今（22日）開記者會宣布「瀕危物種及重要樓地生態服務給付推動方案」，要在明年1月1日上路，未來政府將給付「生態薪水」，給配合制度的友善生產者與在地居民，作為他們代全民良善管理土地，維護重要公益價值的報酬，此計畫為期三年，農委會主委陳吉仲表示，經費每年2億，並強調，預算編列都沒問題。

有媒體關心農委會推出此計畫預算情況？又是否已拿到？陳吉仲說，所有相關生產綠色環境給付和生態環境給付措施等預算相關編列，絕對不會有問題。立院部分，已經在委員會審查結束，在臨時院會應該就會通過各部會預算，陳吉仲強調，預算編列不會有問題，去年已針對包括南投、苗栗做石虎生態給付，也是相同預算來源。至於此次計畫，陳吉仲說，預計在重要棲地等石虎保護地區，預算每年在2億上下左右。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林務局說明，友善農地生態服務給付標的為石虎、草鴞及水雉，單一土地面積需達0.1公頃以上，水雉田區滿足度冬期於作物收成後維持蓄水狀態，且不灑播含農藥稻穀條件者，每公頃核發8千元獎勵金，若能進一步滿足不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，符合農藥安全檢出規範條件，石虎、草鴞、水雉田區每公頃可核發最高2萬元獎勵金，其中願意配合架設自動相機監測，且拍攝到石虎出沒者，每案區域再核發1萬元獎勵金，每年以申請1次為限。

其他人也看了...

元旦上路！棲地不用毒鼠藥護石虎拿「生態薪水」 每公頃最高2萬