打響四大品牌　上海新世界城4.86億關門修繕「年底見」

▲上海新世界城與第一百貨，世貿廣場並稱南京東路商場「金三角」。（圖／翻攝上海頭條）

記者魏有德／綜合報導

為打響上海「四大品牌」目標，滬上知名的老舊建築近日相繼宣佈關停改造。鄰近觀光熱點南京路步行街的上海新世界城及上海音樂廳已多年未曾修繕，預計完工後將符合現代趨勢，與「上海購物」、「上海文化」的品牌指標相契合。

在「上海購物」三年行動計畫中，「中華商業第一街南京路」正朝打造為世界級地標性商圈努力。位在南京路旁的新世界城於1995年完工，營業24年間除陸續擴建外未曾整體修繕，預估將花費4.86億元人民幣（約22億元新台幣）改造商場，朝年輕化及品牌化目標邁進。

▲位在上海新世界城的大陸首家「杜莎夫人蠟像館」。（圖／翻攝上海頭條）

根據新世界城的修繕計畫顯示，未來將以「她經濟」及「家消費」為主題，增加女性購物樓層，並提升年輕人和現代家庭進商場消費的動力。改造後的商場除引入動漫IP打造全球首家「火影忍者」世界，大陸首家「杜莎夫人蠟像館」也將增加蠟像數量，並與華人影視跨界合作期望升級為全球旗艦店。

▲上海音樂廳宣佈3月起關閉整修，預計2020年重新開放。（圖／翻攝上海發布）

此外，為提升「上海文化」精神，上海音樂廳宣佈自3月起進行閉館修繕工作，期間音樂廳整棟建築將全部封閉，同時暫停所有對外演出和經營活動，預計2020年配合音樂廳90周年重新開館。

據了解，為保存音樂廳歷史感及藝術氣息，修繕工程秉持「修舊如舊」原則，主要提升劇場安全性、表演空間專業性、空間使用的有效性等功能。除外部構造補強，大廳各疏散口將更換隔音門，避免噪音干擾，舞臺機械、燈光、音響等設施設備則同步升級符合未來舞臺表演需求。

上海自2018年提出建立「上海服務」、「上海購物」、「上海製造」、「上海文化」四大品牌，陸續提出三年計畫等補充措施。目標在全國率先建成現代公共文化服務體系，讓文化事業更繁榮，成為文創產業重鎮及一流文化人才的彙聚、培養、事業發展及價值實現之地。

